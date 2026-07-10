Israel alertó a EEUU sobre un supuesto plan para asesinar a Trump, según el WSJ + Agregar ámbito en









El diario estadounidense reportó que Israel compartió inteligencia sobre un presunto complot iraní contra el presidente. No trascendieron detalles sobre su ejecución ni sobre los responsables.

El presidente Donald Trump

En medio de las tensas negociaciones de paz en Medio Oriente, Israel compartió con Estados Unidos nueva información de inteligencia que apuntaría a que Irán estaría considerando un nuevo plan para asesinar al presidente Donald Trump, según un reporte publicado por The Wall Street Journal (WSJ). La publicación citó a personas familiarizadas con el asunto, aunque no se han divulgado detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.

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La advertencia se conoce en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, luego de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra objetivos iraníes e Irán respondiera con ataques dirigidos contra instalaciones estadounidenses en la región. En ese marco, Trump dio por finalizada la tregua que se había alcanzado semanas atrás mediante un marco de entendimiento de paz.

El propio mandatario se refirió al tema esta semana: durante su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump reconoció que continúa siendo un objetivo de posibles ataques iraníes y aseguró que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes confirmaron públicamente los detalles del supuesto plan.

Antecedentes: el caso de 2024 El episodio revive preocupaciones previas sobre amenazas contra Trump vinculadas a Irán. Las autoridades estadounidenses relacionaron anteriormente estas amenazas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani, abatido en 2020 en un ataque ordenado durante el primer mandato de Trump.

En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ciudadano paquistaní de intentar reclutar personas para un plan de asesinato contra Trump, entonces candidato republicano; Irán rechazó esas acusaciones y negó cualquier participación. En marzo de este año, un jurado federal declaró culpable al acusado en relación con ese complot frustrado.

Por el momento, el elemento central de la información sigue siendo la alerta de inteligencia atribuida a Israel, sin confirmación oficial adicional de ninguna de las partes involucradas.