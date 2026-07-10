Grecia: un avión debió aterrizar de emergencia tras desprenderse una de las ventanillas + Agregar ámbito en









El desperfecto ocurrió en la nave de una aerolínea low cost, que volaba con destino a Alemania. Un pasajero fue parcialmente arrastrado al exterior de la ventanilla, aunque no hay heridos.

El avión tenía previsto volar desde Tesalónica al aeropuerto de Memmingen, en Alemania.

Un avión que realizaba un vuelo comercial debió aterrizar de inmediato en un aeropuerto de Grecia tras el desprendimiento de una de sus ventanillas. El incidente tuvo lugar poco después de despegar, con destino a Alemania, y uno de los pasajeros fue arrastrado parcialmente en el incidente.

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La protagonista fue la reconocida línea aérea low cost europea Ryanair, la cual informó este viernes que uno ‌de sus aviones se ‌vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tesalónica, poco después de comenzar el vuelo. Dos fuentes del sector afirmaron que un pasajero fue succionado parcialmente por ‌ella pero que, según la aerolínea, recibió asistencia médica.

Grecia: un avión debió aterrizar de emergencia tras el desprendimiento de una ventanilla El avión tenía previsto volar desde Tesalónica al aeropuerto de Memmingen, en Alemania, pero dio la vuelta mientras volaba sobre Macedonia del Norte “cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió durante el vuelo”, explicó Ryanair en un comunicado.

El medio FlightRadar24 mostró cómo un Boeing 737 NG con destino a Memmingen se desvió de nuevo a Tesalónica el viernes por ‌la mañana.

Los medios locales griegos informaron que una pieza del motor se desprendió y rompió una ventanilla, lo que provocó la descompresión de la cabina y arrastró parcialmente a un pasajero hacia afuera de la ventanilla.

Así quedó la ventanilla tras el incidente. Debido a la despresurización de la cabina, el piloto debió descender a una altura inferior a la de crucero y se desplegaron las mascarillas de oxígeno para los pasajeros. Mientras, cuando personal de cabina pudo agarrar al pasajero y llevarlo de nuevo a su asiento, coloraron una caja entre él y el agujero de la ventana para mantenerlo lejos de la apertura. “El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”, afirmó la compañía en su comunicado. Los equipos de emergencia ya estaban desplegados en la pista bajo el protocolo. En tanto los pasajeros fueron reubicados en otro avión para continuar su trayecto hacia Alemania

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