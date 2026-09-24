Horror y conmoción en Brasil: una alumna apuñaló a su profesora en una escuela de Brasil

Una adolescente atacó con un cuchillo a su docente dentro de un aula de una escuela secundaria de Cametá, en el estado brasileño de Pará. La mujer sufrió varias heridas, fue hospitalizada y posteriormente recibió el alta, mientras que la agresora quedó a disposición de las autoridades.

Un grave episodio de violencia escolar ocurrió en el municipio de Cametá , en el noreste del estado de Pará, Brasil , donde una estudiante apuñaló en reiteradas oportunidades a su profesora luego de recibir la corrección de un examen .

El ataque ocurrió durante la mañana del viernes 11 de septiembre en la Escuela Estatal Dr. Gerson dos Santos Peres y quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento. La víctima fue identificada como Betânia Almeida Prestes , quien debió ser trasladada a un hospital.

Según informó el medio brasileño G1, la adolescente había realizado una evaluación correspondiente a la materia dictada por Almeida . Luego de entregar el examen, la profesora lo corrigió en el momento, mientras ambas se encontraban solas dentro del aula.

En ese contexto, la estudiante sacó un cuchillo de caza y se dirigió contra la docente. Almeida estaba sentada frente a su escritorio, pero logró levantarse rápidamente e intentó frenar el primer ataque con una de sus manos.

La profesora cayó al piso y recibió varios cuchillazos mientras intentaba defenderse. Después de varios minutos consiguió liberarse de la agresora y corrió hacia la salida del aula. Durante la huida, recibió otra puñalada en la espalda . Almeida logró alertar a las autoridades escolares, que inmediatamente se comunicaron con la Policía y solicitaron asistencia médica.

Los efectivos llegaron al establecimiento junto con personal de emergencias y la docente fue trasladada al Hospital Regional de Cametá, donde recibió puntos de sutura por las heridas. Los médicos determinaron que las lesiones no revestían gravedad.

Desde la institución educativa difundieron posteriormente un comunicado para informar sobre su evolución: “La profesora fue asistida y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Luego se le realizó una tomografía en el Hospital Marilac, la cual mostró que la perforación no alcanzó ningún órgano. Sin embargo, la profesora permanecerá internada en observación durante 12 horas en el Hospital Regional”. La docente finalmente recibió el alta médica el sábado, después de permanecer bajo observación.

Qué dijo la adolescente después del ataque

La estudiante fue apartada por los agentes y posteriormente interrogada. De acuerdo con G1, cuando le preguntaron por qué había atacado a la profesora, respondió que no existía un motivo específico y que simplemente no le caía bien.

Además, indicó que después de la agresión había arrojado el cuchillo utilizado en un tacho de basura dentro de la escuela. Los investigadores lograron localizar el arma y la secuestraron.

Los policías también dieron intervención a los Servicios de Protección Infantil y contactaron a la madre de la adolescente. Finalmente, la joven fue trasladada a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá.

El repudio de la escuela

Tras lo ocurrido, las autoridades del establecimiento difundieron un mensaje en el que repudiaron el ataque contra Almeida. “La Escuela Estatal Dr. Gerson dos Santos Peres (GESP) manifiesta públicamente su más enérgico repudio al acto de violencia cometido por una alumna contra la profesora Betânia de Almeida Prestes. Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, detallaron.

La nota en repudio de la escuela.

Desde la institución destacaron además que Almeida desarrolla su tarea docente con “dedicación, amor y responsabilidad”, lueo del violento ataque que sufrió.

“Es una docente que nunca escatima esfuerzos para hacer lo mejor por sus alumnos. La profesora Betânia salió de su casa hoy para dictar sus clases, como lo hace todos los días, pero no pudo regresar a su hogar: está hospitalizada porque una alumna atentó contra su vida. No estaba en una zona de guerra; estaba en la escuela, en un aula, un lugar que aparentemente debería ser seguro”, sostuvieron.

Finalmente, la escuela expresó su preocupación por los episodios de violencia que atraviesan los trabajadores de la educación: “La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país. ¿Hasta cuándo seremos atacados? ¿Hasta cuándo seremos irrespetados? ¿Hasta cuándo? ¡No hay justificación! ¡No hay excusa! Es absolutamente inaceptable la violencia ejercida contra un profesor que dedica su vida a promover la educación".