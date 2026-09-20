Inteligencia de Brasil alertó por un riesgo crítico de interferencia de EEUU en las elecciones

Un informe reservado de la ABIN señaló una escalada de las presiones estadounidenses y puso el foco sobre el secretario de Estado Marco Rubio.

La ABIN elevó a nivel “crítico” su evaluación sobre las presiones estadounidenses en el contexto electoral brasileño.

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) elevó a nivel “crítico” el riesgo de presión e interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre , según un informe reservado conocido en las últimas horas. El organismo advirtió sobre una intensificación de las acciones de Washington y señaló especialmente al secretario de Estado Marco Rubio.

El documento fue distribuido de manera restringida entre autoridades del gobierno brasileño, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Ministerio de Justicia. Allí, la ABIN advierte sobre una “tendencia de escalada de presión sobre Brasil” en medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales.

De acuerdo con el análisis de la agencia, la administración de Donald Trump busca reducir la influencia de potencias rivales en América Latina , particularmente China, y ampliar el acceso estadounidense a activos estratégicos, recursos naturales e infraestructura de la región. Esa es la evaluación de la inteligencia brasileña sobre la estrategia de Washington.

El reporte identifica al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como una figura central de esa estrategia regional . Según la ABIN, el funcionario impulsa una política exterior orientada a fortalecer gobiernos conservadores alineados con Washington y reducir la influencia china en América Latina.

La agencia brasileña también vinculó sus advertencias con las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra ciudadanos y empresas de Brasil y con las medidas comerciales impulsadas por Trump . El organismo considera que esas decisiones pueden generar consecuencias sobre el sistema financiero, las operaciones internacionales y las cadenas productivas brasileñas.

El informe sostiene además que ese escenario puede tener repercusiones sobre el debate político interno en plena campaña electoral. La advertencia aparece después de meses de tensiones entre Brasilia y Washington por cuestiones comerciales, diplomáticas y electorales.

La relación entre EEUU y las elecciones de Brasil

La preocupación también está atravesada por los vínculos políticos entre dirigentes brasileños y la administración estadounidense. Flávio Bolsonaro, candidato presidencial y uno de los principales rivales de Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo un encuentro con Trump en Washington en mayo, en medio de la campaña.

Además, documentos revelados durante las negociaciones comerciales entre ambos países mostraron que el gobierno estadounidense había planteado exigencias relacionadas con la participación de “disidentes políticos” en las elecciones brasileñas. Brasil rechazó ese planteo y defendió la autonomía de su proceso electoral.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el próximo 4 de octubre. En caso de que ningún candidato consiga más de la mitad de los votos válidos, Brasil deberá definir a su próximo presidente en un balotaje previsto para el 25 de octubre.

A dos semanas de las urnas, la advertencia de la ABIN incorpora la posible presión externa como otro elemento de tensión alrededor de la elección. El reporte refleja la evaluación de la inteligencia brasileña sobre las acciones estadounidenses; no constituye por sí mismo una prueba de que Washington haya alterado o vaya a alterar el resultado electoral.