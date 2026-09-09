Elton John y Gilberto Gil protagonizaron una reunión cumbre en el Rock in Rio + Agregar ámbito en









El video del encuentro fue compartido en las redes sociales del festival y del músico brasileño de 84 años.

Dos potencias musicales se juntaron en Brasil.

La 11ª edición de Rock in Rio fue escenario en la madrugada de este martes de un encuentro entre dos leyendas de la música: el británico Elton John y el brasileño Gilberto Gil se reunieron en los camarines de la Cidade do Rock, en la zona oeste de Río de Janeiro, antes del cierre de la cuarta jornada del festival.

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Elton John, de 79 años, recibió con un abrazo a Gilberto Gil, de 84, y le dedicó unas palabras de admiración: "Eres una leyenda. Eres un hombre maravilloso. Es muy lindo encontrarte". El video del encuentro fue compartido en las redes sociales del festival y del músico brasileño.

View this post on Instagram La historia entre Elton John y Gilberto Gil El encuentro tuvo un significado especial para ambos músicos, que ya habían compartido escenario hace 35 años, en 1991, durante un concierto benéfico en el Carnegie Hall de Nueva York. En aquella ocasión actuaron junto a Caetano Veloso, Tom Jobim y Sting, con quienes interpretaron "Garota de Ipanema".

Horas antes de reencontrarse con Elton John, Gilberto Gil había subido al Palco Mundo ante una multitud. Pero el músico bahiano decidió permanecer en la Cidade do Rock y, acompañado por su esposa, la productora Flora Gil, se convirtió en espectador del concierto del británico.

Gil siguió parte de la presentación desde el césped del recinto, registró algunos momentos con su teléfono celular y posteriormente compartió imágenes del encuentro y celebró la actuación de Elton John.

El británico ofreció un espectáculo más extenso de lo habitual para un festival, de unas dos horas y 15 minutos, durante el que recorrió algunos de los grandes éxitos de su carrera, entre ellos "Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding", "Tiny Dancer", "Sacrifice" y "Rocket Man".