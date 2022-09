Elecciones en Brasil: los artistas se posicionan por Lula o Bolsonaro

Bolsonaro, que se encuentra por debajo en las encuestas frente a su principal opositor y ex presidente Lula Da Silva, aseguró que "así como uno no tiene hoy en día cómo comprobar el proceso electoral, el otro lado (oposición) no tiene como comprobar que fue serio".

anitta.jpg Anitta, una de las artistas más famosas que hace tiempo manifiesta su apoyo por Lula. 20Minutos

Elecciones en Brasil: los artistas más famosos ya eligieron su candidato

Annita, cantante brasileña con más de 60 millones de seguidores en Instagram, llamó a votar por Lula, al igual que estrellas del funk o el pop como Ludmilla, Luisa Sonza, raperos como Emicida o gigantes sagrados de la canción brasileña como Caetano Veloso, Chico Buarque o Gilberto Gil, ex ministro de Cultura del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Bolsonaro, por su parte, cuenta con apoyos desde el sertanejo, un estilo de música muy popular en Brasil, y el "country brasileño", con artistas como Gusttavo Lima, cantante y compositor brasileño que alcanzó la popularidad con su canción "Balada Boa".

Lima posee más de 44 millones de seguidores en Instagram y ya había declarado su apoyo a Bolsonaro en redes sociales, en un video en el que muestra cómo dispara un poderoso fusil de asalto. Durante un concierto también manifestó su respaldo y se posicionó a favor de los valores bolsonaristas: "Dios, familia y patria".

Gusttavo Lima.webp Gusttavo Lima.

Elecciones en Brasil: el video de los famosos en apoyo a Lula

El miércoles pasado se viralizó un video realizado por la campaña de Lula Da Silva con el lema "vira, vira voto" (cambia, cambia el voto), que apuntaba a aquellos votantes que piensan modificar su voto.

La canción cuenta con la participación de una decena de artistas del cine, la televisión, el teatro y la música: Caetano Veloso, Gal Costa, Denise Fraga, Daniela Mercury, Nando Reis, Mart’nália, Drica Moraes y Cissa Guimarães y los actores Alinne Moraes, Cláudia Abreu, Zezé Polessa e Bruno Garcia.