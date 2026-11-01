Elecciones en EEUU: Donald Trump anticipó que será el "señor del veto" si los demócratas ganan el Congreso

El presidente estadounidense aseguró que bloqueará las iniciativas de la oposición si los demócratas se imponen en las elecciones legislativas del martes. Confía en que los vetos obliguen a sus adversarios a negociar con la Casa Blanca.

El mandatario sostuvo que bloqueará los proyectos de la oposición hasta forzar una negociación. Las elecciones del martes definirán el control de ambas cámaras legislativas.

Donald Trump anticipó que recurrirá al poder de veto para frenar las iniciativas demócratas si la oposición consigue el control del Congreso en las elecciones legislativas del próximo martes. El mandatario sostuvo que bloqueará los proyectos que considere contrarios a su agenda y que, con el paso del tiempo, esaestrategia podría llevar a sus adversarios a sentarse a negociar con el Gobierno.

En una entrevista con la columnista Miranda Devine para el podcast Pod Force One, del New York Post, Trump planteó que no permitirá que los demócratas desarmen las políticas de su administración. Según explicó, si la oposición logra imponerse en ambas cámaras, comenzará rechazando sus proyectos y esperará que la falta de acuerdos genere una instancia de negociación. El Presidente dijo que espera que ese escenario no se concrete.

La advertencia ya había aparecido en sus declaraciones públicas. El 23 de octubre, al ser consultado sobre cómo trabajaría con un Congreso bajo control demócrata, Trump respondió: “Veto todo”. Luego insistió en que, tras una sucesión de rechazos, sus adversarios terminarían acercándose para alcanzar acuerdos. “Vetás, vetás, vetás, y después vienen y dicen: ¿cómo lo resolvemos?”, resumió.

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado durante los últimos dos años del mandato presidencial. Una victoria demócrata podría limitar la capacidad legislativa de Trump, bloquear proyectos oficiales y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su administración. También podría complicar la confirmación de funcionarios y jueces si la oposición obtiene el control de la Cámara alta.

Sin embargo, el Presidente conservaría herramientas para condicionar la agenda legislativa. Además del veto, la Casa Blanca trabaja en alternativas para avanzar mediante facultades ejecutivas en áreas como inmigración, aranceles, vivienda y gasto público, según informó Reuters. Esas medidas podrían enfrentar impugnaciones judiciales y controles institucionales, mientras que un Congreso opositor tendría capacidad para impulsar citaciones, audiencias y pedidos de documentación sobre la gestión presidencial.

La Casa Blanca diseña la estrategia para gobernar sin el Congreso si los demócratas ganan las elecciones

La administración de Donald Trump comenzó a diseñar alternativas para evitar que un eventual avance demócrata en las elecciones legislativas frene sus principales decisiones de gobierno. La estrategia consiste en aprovechar las atribuciones presidenciales para impulsar medidas en distintas áreas sin depender de la aprobación del Congreso, en caso de que los republicanos pierdan el control de alguna de las cámaras.

El trabajo está coordinado por funcionarios de primera línea de la Casa Blanca, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought. Desde hace varios meses, el equipo analiza qué iniciativas puede poner en marcha el presidente mediante órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas, y cuáles podrían enfrentar obstáculos legales.

Entre los temas que forman parte de las conversaciones aparecen la política migratoria, los impuestos a las importaciones, el acceso a la vivienda y el manejo de los recursos públicos. La intención es encontrar mecanismos que permitan mantener esas iniciativas en marcha aun cuando los legisladores demócratas tengan mayoría y puedan bloquear proyectos impulsados por el oficialismo.