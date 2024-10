Elecciones en EEUU: a Joe Biden le preocupa que no sean "pacíficas"

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , mostró su preocupación de cara a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que le preocupa que no sean "pacíficas" , debido a los comentarios del candidato republicano Donald Trump.

"Confío en que sean libres y justas" pero "no sé si serán pacíficas", aseveró. "Las cosas que ha dicho Trump y las que dijo la última vez cuando no le gustó el resultado de las elecciones fueron muy peligrosas", alertó y amplió: "Me preocupa lo que van a hacer".