Argentina y Estados Unidos profundizan la cooperación nuclear: inversiones, uranio y reactores modulares en agenda

La delegación argentina mantuvo reuniones con representantes del Gobierno y de la industria estadounidense durante la Conferencia Ministerial del OIEA en Corea. Analizaron oportunidades de negocios en minería de uranio, ciclo de combustible, tecnología nuclear y producción de radioisótopos.

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, y Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica, encabezaron la delegación en Corea.﻿

Argentina y Estados Unidos avanzaron en una agenda de cooperación nuclear con foco en inversiones, desarrollo tecnológico y oportunidades de exportación. Durante la Conferencia Ministerial sobre Energía Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , realizada entre el 27 y el 29 de octubre en Incheon, República de Corea , el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli , mantuvo reuniones con representantes del Gobierno y de la industria nuclear estadounidense.

La agenda incluyó encuentros con funcionarios del Departamento de Estado, una delegación del Departamento de Energía encabezada por Michael Goff y Carol Berrigan , representante del Nuclear Energy Institute (NEI) , entidad que agrupa a empresas de la industria nuclear de Estados Unidos.

Las conversaciones estuvieron orientadas a identificar oportunidades de inversión y cooperación industrial en un contexto de expansión de la energía nuclear a nivel global. En ese marco, la delegación argentina presentó los lineamientos de la nueva política nuclear nacional, que apunta a ampliar la escala productiva del sector , promover la participación del capital privado y transformar las capacidades tecnológicas acumuladas por el país en proyectos comerciales y exportaciones.

“La Argentina desarrolló durante más de siete décadas capacidades nucleares reconocidas internacionalmente. Hoy tenemos una oportunidad concreta de convertir ese conocimiento en proyectos de mayor escala, con inversión privada, exportaciones y empleo calificado” , afirmó Ramos Napoli. Y agregó que la cooperación con Estados Unidos permite explorar nuevas oportunidades para ampliar la participación de la industria argentina en el mercado nuclear internacional. Otro de los presentes en la comitiva argentina fue Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica Argentina.

Uno de los ejes centrales de las reuniones fue el reactor multipropósito RA-10 , cuya puesta en operación está prevista para 2027. El Gobierno argentino trabaja en un esquema de participación privada para desarrollar su potencial comercial, aumentar la producción de radioisótopos destinados a aplicaciones médicas y ampliar las exportaciones hacia los mercados internacionales.

El proyecto representa una de las principales apuestas para aprovechar las capacidades locales en tecnología nuclear y producción de insumos de uso médico. "La incorporación de capital privado aparece como una herramienta para desarrollar nuevos negocios a partir de la infraestructura y el conocimiento disponibles en el país", remarcaron fuentes oficiales.

Uranio, ciclo de combustible y reactores modulares

La cooperación bilateral también incluyó oportunidades de inversión en la minería de uranio y en distintas etapas del ciclo de combustible nuclear. Estos segmentos forman parte de una agenda que busca fortalecer las capacidades industriales argentinas y ampliar su integración en las cadenas internacionales de suministro.

Otro de los asuntos abordados fue el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), una tecnología que concentra el interés de distintos países y empresas por sus posibles aplicaciones en generación eléctrica y otros usos industriales.

En este campo, las delegaciones coincidieron en la importancia de avanzar hacia una mayor armonización regulatoria para facilitar el desarrollo de proyectos en América Latina. "El objetivo es reducir los costos asociados a los procesos de licenciamiento y ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones, sin comprometer los estándares de seguridad nuclear", recalcaron.

La agenda contempló, además, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la cooperación entre compañías y la formación de recursos humanos especializados.

La experiencia argentina en ingeniería nuclear, operación de instalaciones y desarrollo tecnológico fue presentada como una ventaja para que las empresas y profesionales locales puedan participar en proyectos internacionales.

Los encuentros en Corea dieron continuidad al trabajo de vinculación entre ambos países y permitieron identificar nuevas posibilidades de cooperación tecnológica, comercial e industrial. Para la Secretaría de Asuntos Nucleares, el desafío es convertir las capacidades desarrolladas por la Argentina durante más de siete décadas en nuevas inversiones, exportaciones y puestos de trabajo calificados, en un escenario de crecimiento de la industria nuclear mundial.