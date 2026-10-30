Susto en la industria del chocolate: fabricantes de EEUU advierten bajas ventas para Halloween por razones de salud

Un informe de mercado arrojó que los consumidores buscan reemplazar las golosinas por aperitivos menos tradicionales. Las ventas de chocolate con leche registran la mayor caída en tres años.

El vertiginoso aumento de los precios del cacao obligó a los fabricantes de confitería a subir los precios en los últimos tres años.

Fabricantes de chocolate de EEUU advirtieron una tendencia alarmante en su negocio para la edición 2026 de Halloween : que los compradores redujeron el volumen de sus compras, por motivos de salud. El dato surgió de un reciente informe con cifras de las ventas anticipadas de este año, donde destacaron que el chocolate con leche vive su mayor caída en tres años.

Datos de la empresa de investigación de mercado NIQ indicaron que los consumidores estadounidenses están gastando menos en dulces de Halloween que en años anteriores. Expertos del sector, fabricantes y analistas indicaron que los consumidores se encuentran preocupados por su salud y a partir de allí buscan opciones bajas en azúcar y aperitivos fuera de lo tradicional.

Según NIQ, las ventas de chocolate para Halloween cayeron u$s33,1 millones en las nueve semanas que terminaron el 17 de octubre en comparación con el año anterior . Esta es la mayor caída en al menos tres años, liderada exclusivamente por el chocolate con leche, mientras que las ventas de chocolate blanco se mantuvieron estables y las de chocolate negro aumentaron ligeramente.

A medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato, la confianza del consumidor estadounidense cayó ligeramente hasta alcanzar un mínimo histórico. El fabricante de Reese's, Hershey HSY.N, y la empresa de inteligencia de datos Morning Consult aseguraron en un informe de agosto que dos tercios de los padres ya habían comprado dulces de Halloween en verano.

El director ejecutivo de Hershey , Kirk Tanner, indicó el jueves que la compañía necesitaba que los consumidores "se presentaran" en lo que describió como los últimos días cruciales antes de Halloween, que se celebra el sábado, después de que la empresa redujera su objetivo de crecimiento de ventas netas orgánicas para este año.

El vertiginoso aumento de los precios del cacao obligó a los fabricantes de confitería a subir los precios en los últimos tres años, pero el precio del cacao cayó a menos de u$s3.000 por tonelada métrica desde un récord de u$s12.000 en 2024.

Expertos del sector, fabricantes y analistas indicaron que los consumidores se encuentran preocupados por su salud y buscan opciones con baja azúcar. Magnific

Por su parte, el director financiero de Mondelez International Amit Banati, declaró que los beneficios derivados de la bajada de los costes del cacao comenzaban a notarse después de que el propietario de Cadbury registrara volúmenes estables en Norteamérica y un aumento de precios del 1,6% en el tercer trimestre.

Por primera vez desde finales de 2021, el crecimiento trimestral de Mondelez provino más del volumen de ventas que de los precios, y el director de operaciones, Luca Zaramella, afirmó que la compañía sería muy selectiva con los precios para proteger la cuota de mercado y el impulso del volumen de ventas, indicó Reuters.

Para el gerente del sector en el Instituto Agroalimentario de Wells Fargo, David Branch, el ritmo de aumento de precios para los consumidores debería desacelerarse significativamente a principios del próximo año, a medida que la bajada de los precios del cacao se refleje en las cadenas de suministro.

El cuidado por la salud, el factor de la reducción de las ventas

Las opciones más saludables están transformando los pasillos de dulces, impulsadas por el creciente uso de medicamentos para bajar de peso a base de GLP-1 y la campaña "Hagamos que EEUU vuelva a ser saludable", impulsada por la administración Trump.

"Los consumidores están tomando decisiones muy diferentes en cuanto al tamaño del envase, el precio y el producto", aseguró el responsable de análisis de alimentos y bebidas no alcohólicas, Chris Costagli, vicepresidente de liderazgo de opinión de NIQ. En ese sentido, las ventas de paquetes pequeños subieron un 24% en términos monetarios.

"Estamos viendo un aumento en los dulces con afirmaciones de no contener azúcar o tener poco junto con un crecimiento en los pasteles de arroz/palomitas de maíz del tamaño de los que se usan para Halloween, bocadillos cubiertos de yogur, barras y palomitas de maíz listas para comer", indició la vicepresidenta ejecutiva global y asesora principal de información sobre bienes de consumo y servicios de alimentos en Circana, Sally Lyons Wyatt.