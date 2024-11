Elecciones en Estados Unidos 2024: ganó Donald Trump y Kamala Harris perdió el respaldo del voto latino que Joe Biden obtuvo en 2020

La candidata republicana no logró superar a Trump en las elecciones, siendo el voto latino un factor crucial que no pudo mantener de su ex candidato demócrata. Los datos revelan una notable disminución del respaldo, especialmente entre los votantes hispanos y afroamericanos.