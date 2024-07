Elecciones en Estados Unidos: Kamala Harris recauda fondos luego de que encuestas la muestren por encima de Biden

Este sábado, Harris (59 años) encabezará una ceremonia de recaudación de fondos en la localidad de Provincetown, en el estado de Massachusetts . La expectativa de la organización demócrata es congregar a unas 800 personas y conseguir u$s 2 millones destinados para la campaña.

Otros nombres consultados por el estudio, aunque con menor popularidad o aprobación, fueron Gavin Newsom (gobernador de California) y Gretchen Whitmer (gobernadora de Michigan). Desde el propio entorno de Biden sostuvieron que "está pensando muy seriamente" en bajar su candidatura: "Está haciendo un examen de conciencia, lo sé a ciencia cierta".

Elecciones en EEUU: Donald Trump aceptó la nominación republicana y prometió "una victoria increíble"

Donald Trump aceptó este jueves su nominación como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, prometió conseguir una "victoria increíble" y gobernar para todos los ciudadanos, pues el triunfo no solo será para la mitad del país, aseguró. Con un tono conciliador, pidió "no demonizar" a quien piensa distinto. Además, relató a la audiencia el momento del atentado.

Durante su discurso ante la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, el exgobernante, quien se salvó de un intento de asesinato el último sábado, dijo que supo que estaba "bajo ataque", pero que tenía a Dios de su lado.

"Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos", dijo y agregó: "En cuatro meses tendremos una victoria increíble y daremos comienzo a los mejores cuatro años en la historia de nuestro país".

Trump y JD Vance.jpeg Donald Trump junto a su compañero de fórmula para la campaña, J.D. Vance. Reuters

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos pidió el jueves no "demonizar" las diferencias políticas y pidió a sus rivales demócratas dejar de utilizar el "sistema judicial" como arma. "Todos somos conciudadanos (...) No debemos criminalizar el disenso ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que ha estado sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes", dijo.

Durante su discurso en la convención, Trump describió cómo sobrevivió por poco a un atentado contra su vida, diciendo a una audiencia embelesada al escuchar sus primeras palabras desde el ataque que sólo estaba allí "por la gracia de Dios Todopoderoso".