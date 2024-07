Elecciones en EEUU: Joe Biden dio positivo de Covid-19 y suspendió la campaña

El presidente estadounidense canceló su participación en un mitin de Unidos US, una organización latina. Si bien se encuentra en buen estado, se aislará en su residencia. Persisten las dudas sobre su candidatura.

El anuncio oficial fue divulgado minutos después de que Janet Murguía, presidenta de Unidos US, anunciara que el presidente cancelaba su participación en un evento anual de la mayor organización nacional de derechos civiles de latinos, un importante grupo demográfico en su apuesta por la Casa Blanca. "Me siento bien", dijo Biden, de 81 años, a los periodistas mientras abordaba el Air Force One, que lo transportará a su residencia en Delaware.