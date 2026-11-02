Siguen las lluvias en el AMBA: cuándo vuelven las tormentas y cómo estará el resto de la semana + Agregar ámbito en









El martes y el viernes se esperan nuevas precipitaciones en Buenos Aires. Después, el tiempo mejorará y habrá jornadas soleadas, aunque con un descenso de las temperaturas hacia el sábado.

Lluvias en AMBA: se esperan precipitaciones martes y viernes, con tormentas aisladas el martes por la noche.

El mal tiempo volverá a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta semana, con nuevas lluvias y tormentas previstas para el martes y el viernes. Después de las precipitaciones registradas durante la madrugada del lunes, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una nueva jornada de inestabilidad, aunque también una mejora progresiva hacia el cierre de la semana.

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Este martes 3 de noviembre tendrá una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 22, con cielo mayormente nublado durante la mañana. La probabilidad de lluvias aumentará desde la tarde, con valores de entre 10% y 40%, mientras que durante la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una chance de precipitaciones de hasta 70%.

El miércoles 4 comenzará con condiciones inestables y posibles chaparrones durante la madrugada y la mañana. La temperatura oscilará entre los 15 y los 25 grados, pero desde la tarde se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas para el resto de la jornada.

Cómo sigue el tiempo durante el resto de la semana El jueves 5 se perfila como uno de los días más agradables de la semana, con cielo mayormente despejado y temperaturas de entre 12 y 25 grados. No se esperan lluvias y las condiciones serán estables durante toda la jornada.

Sin embargo, el viernes 6 volverá la posibilidad de precipitaciones. La máxima alcanzará los 23 grados y la mínima será de 15, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% hacia la tarde y la noche.

El sábado 7 presentará un marcado descenso térmico, con una mínima de 11 grados y una máxima de 20, aunque sin lluvias y con cielo despejado. El domingo 8 continuará el tiempo estable, con temperaturas de entre 10 y 20 grados y predominio del sol. De esta manera, el AMBA tendrá una semana con dos momentos de inestabilidad, pero también jornadas de buen tiempo que anticiparán un fin de semana más fresco y soleado.