Elon Musk sugirió que podrían bombardear con drones a los carteles mexicanos de la droga

Durante su campaña electoral, Trump anunció que sumaría al magnate para encarar una reforma y achicamiento del Estado. En un principio, se haría cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Un mes después de su asunción presidencial, la Casa Blanca aclaró que no ocupa ese cargo, sino que es un asesor especial de Trump.

That means they’re eligible for drone strikes https://t.co/aWxKkeAinG

Qué significa que los cárteles narcos sean declarados organizaciones terroristas

Que el gobierno de los Estados Unidos haya designado a los cárteles narcos como organizaciones terroristas significa que podría aplicar sanciones severas contra la organización en general y principalmente con sus líderes, quienes dejarán de recibir apoyo material, financiero o logístico. Esta situación también permite la aplicación de medidas o estrategias especiales para frenar el avance criminal.

Sin lugar a dudas esta medida tendrá un impacto en México, motivo por el cual la presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado una posible reforma a la Ley Nacional de Seguridad para fortalecer la soberanía.

“Hoy en la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer y estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación”, explicó la mandataria.