Quién es Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente electo de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira , economista y senador de 57 años, fue electo presidente de Bolivia con el 54,55% de los votos , tras una campaña en la que se presentó como un dirigente moderado y cercano a la ciudadanía. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora , su historia combina linaje político, formación internacional y una vida atravesada por el exilio y la militancia.

Nacido el 22 de septiembre de 1967 en Santiago de Compostela, España , durante el exilio de sus padres, Paz Pereira creció entre mudanzas y amenazas vinculadas a la actividad política de su familia. Pasó su infancia en al menos diez países distintos , una experiencia que, según él mismo relató, moldeó su compromiso con los sectores más postergados de Bolivia.

Formado como economista y licenciado en Relaciones Internacionales , obtuvo una maestría en Gestión Política en la American University de Estados Unidos. Inició su carrera pública en 2002 como congresista por Tarija , luego fue concejal y alcalde de esa ciudad entre 2010 y 2020, y actualmente se desempeñaba como senador nacional por Comunidad Ciudadana .

Durante la campaña, Paz Pereira se presentó como una alternativa a los perfiles tecnocráticos, como el de Jorge Quiroga , y apostó a un mensaje de proximidad con la gente , priorizando el diálogo y la reconstrucción institucional. Su discurso apeló a una transición ordenada , capaz de reunir apoyos de distintos sectores, incluso de antiguos votantes del Movimiento al Socialismo (MAS) , que buscaban un cambio sin fracturas radicales.

Su figura, sin embargo, no está libre de controversias: fue objeto de denuncias por irregularidades patrimoniales durante su paso por el Congreso y de acusaciones de corrupción durante su gestión como alcalde de Tarija. Aun así, su victoria refleja el deseo de los bolivianos por un liderazgo moderado, que combine experiencia política, capacidad de gestión y estabilidad tras años de polarización.

Con su elección, Bolivia inicia una nueva etapa en la que Paz Pereira promete reconciliación nacional, crecimiento sostenible y apertura al diálogo, en un país que busca equilibrio entre sus raíces históricas y los desafíos del futuro.

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz ganó el balotaje y será el próximo presidente

El resultado preliminar del balotaje difundido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia dio como ganador a Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 54%, superando al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre, que por el momento registra un 45% de los votos.

La trascendencia de la elección de este domingo es doble: es la primera vez que el país define a su conducción por un balotaje y marcará el punto final de dos décadas del gobierno de partido MAS, liderado por Evo Morales. Fuera cual fuera el resultado, ninguno de los dos candidatos tenía posibilidades de contar con mayoría legislativa en el Congreso. Así, Paz tendrá que tener una administración de coalición hasta el 2030.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, afirmó que la participación de los votantes en el balotaje fue de entre 85% y 89% y sostuvo que la cifra exacta se conocerá en los próximos días.

El candidato a vicepresidente, Edmand Lara, fue el primero en reaccionar a los resultados y destacó: “Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia para todos, llamo a la unidad y a la reconciliación de los bolivianos”, manifestó. “Se acabó la campaña política, hay que trabajar por Bolivia, la patria está primero”, agregó.