Crisis en Francia: Emmanuel Macron nombrará un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

Tras la caída de Lecornu, el presidente francés nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

Emmanuel Macron se prepara para nombrar un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas tras la renuncia de Sébastien Lecornu.

El presidente francés, Emmanuel Macron , nombrará un primer ministro en las próximas 48 horas , confirmó su oficina tras recibir el informe final del saliente Sébastien Lecornu . La decisión llega luego de que Lecornu evaluara con los partidos las opciones para garantizar estabilidad y evitar elecciones legislativas anticipadas, en medio de un año de crisis política y rotación constante de jefes de gobierno.

Macrón, se enfrenta así a la nominación de su octavo primer ministro desde que comenzó su carrera presidencial en 2017, y el sexto de su último mandato , que comenzó en 2022.

Francia atraviesa su tercera renuncia de jefe de gobierno en un año, en medio de la crisis política y presupuestaria.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu , presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente Emmanuel Macron , apenas horas después del anuncio de su gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país.

La renuncia se produjo apenas 13 horas después de que Macron anunciara la composición del gabinete en el que Lecornu trabajaba desde su nombramiento , el pasado 9 de septiembre, tras la caída de su predecesor François Bayrou . La presión de Los Republicanos, uno de los socios clave, resultó determinante.

lecornu ministro francia Sébastien Lecornu anunció su dimisión 14 horas después de presentar su gabinete centroderechista en minoría. Euronews

Su líder, Bruno Retailleau, había advertido que su partido evaluaría abandonar el Ejecutivo, lo que hubiera hecho inviable la continuidad del primer ministro sin mayoría parlamentaria.

Posibles escenarios y presupuesto

Macron podía reelegir a Lecornu, nombrar un nuevo primer ministro, convocar elecciones legislativas anticipadas o incluso dimitir. Lecornu comunicó al presidente que las posibilidades de adelantar elecciones habían “retrocedido” y que la mayoría de la cámara baja se oponía a la disolución.

El exprimer ministro Edouard Philippe había sugerido que Macron debería dimitir y llamar a elecciones anticipadas, pero Lecornu insistió en que “no es el momento de cambiar de presidente” y añadió: “No hagamos creer a los franceses que es el presidente quien vota el presupuesto”.

Macron Macron evaluó los informes de Lecornu sobre la oposición a adelantar elecciones y la plataforma de estabilidad parlamentaria.

La misión de Lecornu

Lecornu también enfatizó que el nuevo gabinete debería ser tecnocrático y sin ambiciones presidenciales: “La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales”. Sobre la polémica reforma de la edad jubilatoria, advirtió que cualquier suspensión costaría al menos 3.500 millones de dólares en 2027.

El saliente primer ministro no dio pistas sobre su reemplazo y aseguró: “Lo he intentado todo… Esta noche mi misión ha terminado”.