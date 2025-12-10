Causa Sur Finanzas: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad

Se trata de objetivos vinculados a la financiera. El fin es recolectar material probatorio relacionado al financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Tapia.

La orden busca recolectar material probatorio sobre las oficinas del financista Vallejos, allegado a Tapia.

La Justicia ordenó este miércoles nuevos allanamientos en el marco de la investigación sobre la financiera Sur Finanzas , vinculada al presidente de la AFA , Claudio “Chiqui” Tapia . En esta ocasión se trata del avance sobre empresas y cajas de seguridad de la firma.

El objetivo principal ahora es recolectar material probatorio en las oficinas del financista Ariel Vallejo , allegado a Tapia, así como en cajas de seguridad radicadas en diversas entidades bancarias.

Previamente, se realizaron 35 operativos simultáneos durante este martes en la sede central de la AFA , en el predio de Ezeiza y en diversos clubes del fútbol argentino.

El juez Luis Armella fue quien dio la orden para que se avance con nueve operativos sobre domicilios de la financiera, luego de una ola de allanamientos sobre 17 clubes este martes.

Además de estos domicilios, también se realizan allanamientos en otras empresas que tendrían vínculo con la empresa liderada por Vallejo.

Armella ordenó nueve operativos sobre domicilios de la financiera, tras avanzar sobre 17 clubes.

En paralelo, Armella ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que tiene la financiera en los distintos bancos. Dichas medidas son un paso más en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.

Los 35 allanamientos de este martes incluyeron avanzar sobre documentación contable y administrativa para determinar cómo funcionaron las operatorias de la firma señalada.

Las diligencias se ejecutaron al mismo tiempo en 17 clubes de distintas categorías del fútbol profesional, todos mencionados dentro del expediente.

Según indicó TN, la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes. En San Lorenzo, confirmaron que no se llevaron teléfonos celulares ni cosas de la caja de seguridad. "Solo información", afirmaron.

Entre los clubes allanados se destacan Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y Morón, entre otros.

Según detalló la Justicia, los procedimientos fueron hechos en Suipacha N° 472, locales 7, 9 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El local 7 es la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., mientras que el 9 es domicilio fiscal de Sur Crypto S.A. y sede social de SF Inversiones S.A.

Además, también ingresarán por la Caja de seguridad N°58 de la sucursal Sur Finanzas ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen N°9343, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.