Empieza el juicio contra Jeanine Añez por el presunto golpe de estado a Evo Morales en Bollivia

La abogada ya se encuentra cumpliendo una sentencia a 10 años de prisión. No será la única que comenzará a ser juzgada este jueves.

Sin embargo, no será la única que se enfrente al juicio, ya que junto a ella comenzarán a ser juzgados el ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y seis personas más, incluidos exministros, ex mandos militares y policiales y un líder social.