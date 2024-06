En un acto partidario, Donald Trump advirtió que si no gana las elecciones habrá una "Tercera Guerra Mundial"

"No me importa lo que pasó en el juicio, eso no cambia mi voto por él", dijo a la AFP Lindsay Elliott, de 40 años y quien vino con su familia al parque Sunset de Las Vegas. "Creo que (el fallo) lo va a ayudar. Creo que los estadounidenses están hartos de esto y están enojados", apuntó.

Trump Las Vegas 1.jpeg Miles de seguidores de Donald Trump en un acto en Las Vegas. Foto: X @TeamTrump

Su hija, Mackenzie, quien votará por primera vez en estas elecciones, dijo estar "emocionada" de participar en su primer acto político. "Está mal lo que ocurrió (con el juicio), pero creo que lo fortalecerá y animará más a los electores a ir a votar", agregó la joven de 19 años.

A las 10:00 de la mañana, la fila para ingresar al evento se extendía por kilómetros a lo largo del parque Sunset.

El magnate, que se enfrenta otros tres casos ante la justicia, atacó en un discurso de casi una hora a Biden como "el peor presidente de la historia" del país, además de repetir la teoría conspirativa de que los comicios de 2020 fueron "robados" por los demócratas, a pesar de que las investigaciones no han hallado pruebas.

Donald Trump pone el eje de la campaña en las políticas antimigración

En su discurso, Trump aludió a su promesa de una más drástica política antimigración, un tema que parece paradójicamente resonar en parte de la comunidad latina en Estados Unidos.

Para Karen Hall, una chilena de 46 años que todavía no puede votar por solo ser residente en Estados Unidos, el tema es crucial.

"No me gusta el desastre que hay hasta ahora. Soy inmigrante y tuve que esperar años para tener mi visa y llegar legalmente, y me molesta que tantos inmigrantes llegan ilegales y pasan como si nada, eso me molesta mucho, por eso apoyo al presidente Trump", consideró.