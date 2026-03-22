Escándalo en Brasil: piden la destitución de una diputada que se pintó la cara de negro en señal de protesta + Seguir en









Tras el nombramiento de Erika Hilton, una mujer transgénero, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer en la Cámara de Diputados de San Pablo, la funcionaria Fabiana Bolsonaro causó polémica y fue acusada de racismo, transodio y “blackface”.

Piden la destución de una diputada brasileña que se pintó la cara de negro en señal de protesta.

Tras un polémico episodio en donde la diputada estadual brasileña Fabiana Bolsonaro se pintó la cara y el cuerpo de negro en plena sesión en señal de protesta por la designación una mujer transgénero como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer en la Cámara de Diputados de San Pablo, un grupo de legisladores a pidió su destitución acusándola de racismo, transodio y “blackface”

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Tras el nombramiento de Erika Hilton como presidenta, la funcionaria ahora denunciada afirmó en su discurso que “las mujeres trans no son mujeres”, y sacó un maquillaje oscuro con el que pretendía demostrar que, al pintarse de negro, tampoco se convertiría en una persona negra.

Así, Bolsonaro —quien no tiene ningún parentesco con el expresidente Jair Bolsonaro pero se autoproclama como su seguidora— aseguró en su exposición que su gesto era un “experimento social” para cuestionar la identidad de género de Hilton. “¿Yo, soy negra ahora? Estoy pintada de negra, me reconozco como negra. ¿Por qué no puedo, entonces, presidir la Comisión de Antirracismo?“, ironizó.

La intervención de la diputada fue interrumpida por la diputada Monica Seixas (del PSOL), que planteó una cuestión de orden y acusó a su colega de transfobia, racismo y blackface, además de solicitar la suspensión de la sesión y de la transmisión.

FABIANA BOLSONARO BRASIL Fabiana Bolsonaro tiene 32 años y no es familiar del expresidente brasileño. Sin embargo, el presidente de la sesión, permitió que la diputada del Estado de San Pablo concluyera su intervención y afirmó que remitiría el caso a la presidencia de la Cámara.

Denuncias por racismo, transodio y “blackface” Tras el hecho, un grupo de diputados de la Alesp (Asamblea Legislativa de San Pablo) recurrieron al Consejo de Ética para pedir la destitución del mandato de Bolsonaro, cuyo nombre verdadero es Fabiana de Lima Barroso y que forma parte del Partido Liberal. La denuncia fue firmada por 18 parlamentarios, incluida la diputada Seixas, quien sostuvo que el acto de Bolsonaro “violó principios constitucionales y reforzó estigmas contra las personas trans”. También se presentó una denuncia por discriminación racial y otras diputadas del Partido Socialismo y Libertad presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal y una representación ante el Ministerio Público de San Pablo. Como respuesta a las acusaciones y denuncias en su contra, la diputada de 32 años negó haber hecho blackface y afirmó que su manifestación fue una señal de respeto a la lucha histórica de la población negra.

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