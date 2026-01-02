Escándalo en Tokio: un hombre se desnudó frente al emperador de Japón durante el saludo de Año Nuevo + Seguir en









El incidente ocurrió mientras el emperador Naruhito daba su discurso anual. Miles de personas habían asistido a la ceremonia.

Un hombre se desnudó ante el emperador de Japón en pleno año nuevo. ATP

Un joven de alrededor de 20 años protagonizó un episodio que llamó la atención al desnudarse frente al Emperador Naruhito de Japón y su familia durante el tradicional saludo de Año Nuevo. El hecho ocurrió el viernes, mientras la familia imperial japonesa se presentaba ante el público, según informaron medios locales.

El incidente tuvo lugar cuando el emperador Naruhito pronunciaba su discurso anual desde el balcón del palacio imperial, ante miles de personas que asistieron a la ceremonia.

El joven se encontraba en primera fila cuando, de manera repentina, se quitó la ropa y comenzó a gritar, de acuerdo con los relatos periodísticos.

El momento del incidente y la intervención policial Medios japoneses describieron que, tras desnudarse, el hombre saltó una barrera de seguridad. De inmediato, fue reducido por agentes de la guardia imperial y de la policía de Tokio, quienes lo cubrieron con una manta y lo retiraron del lugar.

Japón Año Nuevo hombre se desnuda 2 Tras desnudarse, el hombre fue reducido por la policía. X Consultada por la agencia AFP, la guardia imperial indicó que no pudo confirmar de forma inmediata los detalles del episodio.

El hecho ocurrió instantes después de que los miembros de la familia imperial, entre ellos el emperador Naruhito y la Emperatriz Masako, aparecieran en el balcón para saludar a la multitud. El acto fue anunciado en redes sociales Según informan los investigadores, el joven habría anticipado en redes sociales su intención de aparecer desnudo durante los saludos imperiales de Año Nuevo, lo que reforzó la hipótesis de un acto premeditado. Cada comienzo de año, el emperador Naruhito dirige unas palabras al público en una ceremonia que congrega a miles de personas, muchas de ellas portando banderas japonesas, en una de las tradiciones más emblemáticas del país. La familia imperial japonesa, cuyos orígenes se remontan a 2.600 años según la tradición, renunció formalmente a su carácter divino tras la capitulación de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que no ejerce poder político. Aun así, la institución continuó siendo un símbolo central en el archipiélago y sus integrantes suelen recibir un alto grado de respeto social, aunque en algunas ocasiones aparecieron en la prensa sensacionalista por supuestas disputas familiares.