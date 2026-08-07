España acelera la identificación de los migrantes muertos en Ceuta mientras la cifra de víctimas asciende a 141 + Agregar ámbito en









La Justicia española reforzó el equipo forense para identificar los cadáveres y vincularlos con sus familiares, mientras decenas de familias continúan sin noticias de sus seres queridos.

Los equipos forenses trabajan para identificar a los fallecidos tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

España reforzó este viernes los equipos policiales y forenses destinados a identificar a los 80 inmigrantes fallecidos en Ceuta tras la llegada masiva registrada la semana pasada en el enclave español, mientras familiares de las víctimas continúan a la espera de noticias sobre sus seres queridos desaparecidos. La mayoría de los cuerpos serán enterrados en Ceuta durante los próximos días, según informaron las autoridades, mientras que la cifra alcanzó los 141 fallecidos.

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En los casos en los que todavía no fue posible determinar la identidad, los especialistas tomaron huellas dactilares y muestras de ADN para avanzar con la identificación de los cadáveres y posteriormente establecer contacto con sus familiares. El operativo busca responder a una de las principales incógnitas que dejó la crisis migratoria: conocer quiénes son las personas que murieron durante el intento de ingreso al territorio español.

La magnitud de la tragedia también desbordó al equipo forense de Ceuta, integrado habitualmente por cinco personas y que durante todo 2025 había intervenido en 76 fallecimientos. Ante la llegada de decenas de cadáveres en pocos días, las autoridades incorporaron a ocho especialistas procedentes de la península y habilitaron un depósito de mayor capacidad en un antiguo hospital militar.

Familias desesperadas y una búsqueda que continúa RTVE "Nos hemos encontrado con un número de víctimas que nos han desbordado a nivel operativo", explicó el director del equipo forense, Manuel Aparcero, según informó Reuters, quien fue convocado para certificar las muertes de los inmigrantes trasladados a la costa el pasado 30 de julio.

Mientras los especialistas continuaban trabajando una semana después de la tragedia, las familias mantenían la búsqueda por distintos medios, desde publicaciones en redes sociales hasta consultas ante las autoridades y recorridas por depósitos de cadáveres. Muchos permanecían pendientes del teléfono con la esperanza de recibir noticias de sus familiares.

Uno de ellos es Jamal Bahloul, de 26 años, quien contó que su hermano Mohamed, de 22 y trabajador de la construcción, salió de su casa en Tánger y que la última comunicación que tuvo con él fue el 30 de julio. "No hemos sabido nada más. No sabemos si está en Ceuta o si ha muerto", relató, de acuerdo con Reuters. Otros familiares se trasladaron hasta el lado marroquí de la frontera para presionar a las autoridades en busca de respuestas y consultar en los depósitos de cadáveres locales. Según estimaciones españolas, unas 72.000 personas ingresaron de manera irregular en Ceuta desde Marruecos en un período de apenas 24 horas. Las autopsias realizadas hasta el momento determinaron que muchas de las 80 personas cuyos cuerpos fueron trasladados a territorio español murieron por parada cardiopulmonar, un cuadro compatible con los ahogamientos, según los especialistas forenses.

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