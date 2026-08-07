España presiona a Italia y advierte con represalias por los controles fronterizos

El gobierno español exigió el levantamiento de las restricciones en el espacio Schengen y dio plazo hasta el 9 de agosto. Si no hay cambios, anticipa medidas “proporcionales”.

El conflicto en Ceuta repercute en la negociación

La crisis migratoria en el enclave de Ceuta escaló a un nuevo nivel de conflicto diplomático en Europa . España advirtió que aplicará medidas contra Italia si no levanta los controles fronterizos que restringen la libre circulación dentro del espacio Schengen.

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La decisión italiana llegó tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos , lo que llevó a Roma a suspender temporalmente la libre circulación con España. Frente a este escenario, el gobierno español reclamó una rectificación inmediata y planteó un ultimátum con fecha límite.

“Si no se revierten las restricciones antes del 9 de agosto, se adoptarán medidas proporcionales” , señalaron desde Madrid, en un comunicado oficial que apunta directamente a la administración italiana.

El detonante de esta tensión fue el ingreso de más de 72.000 migrantes a Ceuta en los últimos días de julio. Según datos oficiales, la mayoría ya fue devuelta a Marruecos, pero el impacto político y social del episodio sigue generando consecuencias.

Italia justificó su decisión como una acción para “proteger la seguridad” y resguardar las fronteras europeas, mientras que desde España consideran que la medida rompe con los principios de integración del bloque.

Italia justificó su decisión como una acción para “proteger la seguridad” y resguardar las fronteras europeas, mientras que desde España consideran que la medida rompe con los principios de integración del bloque.

Además, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se sumó a las voces que cuestionaron la gestión española de la crisis, lo que profundizó el malestar entre ambos países.

La presión política y el impacto humanitario

Más allá del conflicto diplomático, la crisis dejó cifras preocupantes. Al menos 80 migrantes murieron del lado español, mientras que en territorio marroquí se reportaron otras 11 víctimas fatales.

En paralelo, desde Madrid remarcaron que los gobiernos deben priorizar el entendimiento y evitar decisiones unilaterales que generen rupturas dentro de la Unión Europea.

“Los gobiernos están para impulsar el interés general, no para crear conflictos por motivos internos”, señalaron desde el Ejecutivo español, en un mensaje que también apunta al contexto político italiano.

Mientras tanto, la situación sigue abierta y con riesgo de escalar, en un momento donde la gestión migratoria vuelve a poner en tensión la cohesión del bloque europeo.