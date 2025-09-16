Israel Intensifica su ofensiva en Gaza tras la visita de Marco Rubio y su respaldo a Benjamin Netanyahu

El secretario de Estado estadounidense garantizó un "apoyo inquebrantable" en medio de nuevos bombardeos y el inicio de una incursión terrestre.

Tras la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, Israel inició una ofensiva en Gaza.

Israel realizó este martes un ataque aéreo y terrestre sobre Gaza , poco después de que el secretario de Estado de EEUU , Marco Rubio , expresara su respaldo total a Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Testigos describieron un "ataque intenso e implacable" que destruyó al menos tres viviendas y dejó a personas atrapadas bajo los escombros.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que Gaza está “en llamas” y subrayó: “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. No cederemos hasta que la misión se complete”.

Según la Orgganización de Naciones Unidas (ONU), un millón de personas en Gaza enfrentan condiciones de hambruna , aunque el gobierno israelí lo niega. El ejército no respondió de inmediato a las consultas sobre el avance militar, que se suma a semanas de intensos bombardeos.

Desde la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal informó que “los bombardeos continúan siendo intensos” y que “el número de muertos y heridos sigue aumentando”. También confirmó ataques en Jan Yunis, al sur del enclave, y recordó que el lunes murieron 49 personas por la ofensiva israelí.

Respaldo político y tensiones diplomáticas

Durante su visita, Marco Rubio recorrió junto a Netanyahu el Muro de los Lamentos y reafirmó que Estados Unidos dará un “apoyo inquebrantable” a Israel. Señaló que “el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro no puede comenzar hasta que Hamas sea eliminado”. Netanyahu agradeció el respaldo y calificó a Donald Trump como “el mayor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca”.

benjamin netanyahu marco rubio Marco Rubio visitó Israel y reafirmó el apoyo de EEUU en el marco del conflicto con Gaza.

Sin embargo, la visita se produjo apenas una semana después de que Trump reprendiera a Israel por el ataque del 9 de septiembre contra líderes de Hamas en Qatar, lo que tensó las negociaciones regionales. Aun así, Rubio viajará a Doha para calmar a su socio estratégico, donde Washington mantiene la mayor base aérea de la zona.

Antes de partir, el funcionario estadounidense advirtió: “Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, sino probablemente días”.

Ataque Gaza "Ya no tenemos meses, sino probablemente días”, declaró Marco Rubio. EFE

Camino hacia nuevas disputas internacionales

El viaje de Rubio ocurre a pocos días de una reunión en la ONU donde varios aliados de Estados Unidos, liderados por Francia, buscarán reconocer un Estado palestino, iniciativa que Netanyahu rechaza y frente a la cual advirtió sobre posibles “medidas unilaterales”.

Durante su gira, Rubio se mostró escéptico respecto a cualquier salida pacífica y definió a Hamas como “animales bárbaros”. También se reunió con familiares de rehenes y participó en la inauguración de un túnel turístico bajo el barrio palestino de Silwan, un gesto que despertó nuevas críticas por su carga simbólica.