Jair Bolsonaro fue hospitalizado de emergencia tras descompensarse en su casa







La internación ocurre días después de ser condenado a 27 años y 3 meses de prisión por un intento de golpe de Estado.

Su médico señaló que se encuentra débil por secuelas de la puñalada que recibió en 2018 y por una anemia reciente.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este martes de manera urgente a un hospital, bajo custodia policial, tras sufrir una descompensación mientras cumplía arresto domiciliario. La situación ocurre pocos días después de que fuera condenado a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.

Según informó su hijo Flavio Bolsonaro en la red social X, el exmandatario de 70 años presentó “un cuadro severo de hipo, vómitos y presión baja”. Bolsonaro, identificado con la ultraderecha, recibió la condena el pasado jueves por haber intentado desestabilizar el traspaso de poder a Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.

El médico Claudio Birolini explicó que Bolsonaro ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones desde que recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña de 2018, lo que lo mantiene “bastante débil”. Además, desarrolló una leve anemia por desnutrición durante el último mes y recientemente le fueron extraídas ocho lesiones cutáneas para su posterior análisis.

Bolsonaro había salido el pasado domingo de su prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico ambulatorio en el hospital DF Star, siendo su primera salida desde que comenzó a cumplir la condena de 27 años por intentar un golpe de Estado. La visita fue estrictamente custodiada por policías armados.

Llegó al hospital sin interactuar con la prensa ni con los simpatizantes que lo esperaban con banderas de Brasil. El procedimiento consistió en extraer dos lesiones cutáneas, una de ellas catalogada como “neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel”, y tuvo carácter ambulatorio, por lo que se esperaba que durara pocas horas.

Desde agosto, el expresidente cumnple prisión domiciliaria con vigilancia 24/7 debido a un “riesgo de fuga”. Había sido condenado por liderar un plan fallido para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Bolsonaro se declaraba víctima de persecución y su defensa ya había adelantado que apelaría el fallo ante tribunales nacionales e internacionales. Restricciones y problemas de salud Además de las lesiones cutáneas, Bolsonaro presenta problemas digestivos derivados de la puñalada que sufrió en 2018, que le provocan hipo y vómitos. El Supremo también le prohibió expresarse en redes sociales por considerarlas un medio para obstruir la justicia. En agosto, ya había visitado el mismo hospital para exámenes que revelaron neumonías recientes. La Corte Suprema deberá estudiar los recursos presentados por su defensa antes de enviar a Bolsonaro a prisión. El expresidente podría solicitar cumplir su condena en casa por razones de salud, mientras mantiene su narrativa de persecución y continúa bajo vigilancia estricta.