Patricia Bullrich presentará un operativo narco internacional que decomisó 500 kilos de cocaína

La ministra de Seguridad lo hará mediante una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal y autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , realizará este martes la presentación del Operativo Lusitania. Se trata de un operativo internacional por el cual se logró desmantelar una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La funcionaria brindará una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, en la que también participarán autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España.

Se trató de un operativo que implicó varias detenciones en la Argentina y en la Península Ibérica.

La presentación se realizará desde las 8 desde el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289.

El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este lunes al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra , después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara la presunta implicación de ciudadanos rusos en la filtración de audios que involucran a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia. La convocatoria busca obtener aclaraciones oficiales sobre las acusaciones.

Bullrich señaló públicamente la existencia de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” y vinculó estas maniobras con los audios de Milei. Según la ministra, ciudadanos rusos podrían haber estado involucrados en actividades que afectaron la confidencialidad de las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada.

Patricia Bullrich Candidata La ministra de Seguridad vinculó a ciudadanos rusos con los audios filtrados de Karina Milei.

La controversia se profundizó con otra serie de escuchas, en la que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, mencionó un presunto esquema de recaudación de sobornos que señalaba a la hermana del presidente.

El seguimiento del caso incluye investigaciones sobre las fuentes de las grabaciones y la implicancia de funcionarios o terceros en la supuesta manipulación de información confidencial.