Irán atacó bases militares de EEUU en Abu Dabi, Qatar y Bahréin

Algunas zonas confirmaron haber recibido "atques con misiles". Escala la tensión en Medio Oriente.

Una nueva escalada en Medio Oriente se desató luego de que Estados Unidos e Israel confirmaran ataques contra objetivos vinculados al gobierno de Irán . En las horas posteriores, se reportaron explosiones en Manama , capital de Bahréin , así como en Abu Dabi , Doha y Riad , ciudades que albergan instalaciones estratégicas y bases militares estadounidenses.

Las autoridades de Bahréin confirmaron que instalaciones vinculadas a la V Flota de Estados Unidos fueron alcanzadas por un “ataque con misiles” . “El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante”, señaló el gobierno de la monarquía del Golfo en un comunicado oficial.

Bahréin es sede de la Quinta Flota estadounidense , una pieza clave en la presencia naval de Washington en la región.

En paralelo, residentes de Abu Dabi , capital de los Emiratos Árabes Unidos , aseguraron haber escuchado fuertes detonaciones. La ciudad alberga una base militar estadounidense y, poco antes de los reportes, el gobierno emiratí anunció el cierre “temporal y parcial” de su espacio aéreo como medida de precaución.

También se registraron movimientos en Qatar , donde se encuentra la base aérea de Al Udeid , la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente, con aproximadamente 10.000 soldados desplegados.

EEUU e Israel llevaron adelante una ofensiva sobre Irán este sábado por la madrugada.

En Riad, capital de Arabia Saudita, corresponsales reportaron un estruendo inicial seguido de varias explosiones, en un contexto de creciente tensión regional.

Misiles sobre Israel

La escalada incluyó además una nueva salva de misiles lanzados contra Israel. Las fuerzas armadas israelíes informaron que detectaron múltiples proyectiles disparados desde territorio iraní.

“Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso”, indicaron en un comunicado oficial.

En Jerusalén se escucharon explosiones tras la activación de sirenas antiaéreas.

Cierre de espacios aéreos y vuelos cancelados

La situación provocó el cierre del espacio aéreo en varios países de la región. Emiratos Árabes Unidos e Israel suspendieron operaciones, mientras que Qatar Airways canceló temporalmente vuelos hacia y desde Doha.

En Israel, los vuelos fueron desviados a otros aeropuertos y los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion fueron trasladados a zonas seguras.

La aerolínea holandesa KLM había anunciado previamente la suspensión de vuelos hacia Tel Aviv. Virgin Atlantic canceló un servicio entre Londres-Heathrow y Dubái, y comunicó que evitará sobrevolar Irak, lo que podría extender la duración de rutas hacia India, Maldivas, Dubái y Riad.

Por su parte, Turkish Airlines informó en la red social X que canceló vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el lunes, mientras que las operaciones hacia Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán quedaron suspendidas al menos durante el sábado, con posibilidad de nuevas cancelaciones.

La región atraviesa así una de las mayores tensiones militares de los últimos años, con riesgo de una ampliación del conflicto y fuerte impacto en la seguridad aérea y energética internacional.