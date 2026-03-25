Filipinas declaró estado de emergencia energética ante la inestabilidad en el estrecho de Ormuz

La nación buscará estabilizar el sector, mediante un suministro de recursos estables y suficientes. Su dependencia del petróleo importado lo deja vulnerable frente a eventuales interrupciones en la producción y transporte.

El presidente Ferdinand Marcos Jr., firmó la declaración de emergencia para hacer frente a las posibles interrupciones en el abastecimiento de combustibles.

Filipinas declaró un estado de emergencia nacional ante la crisis energética vivida por la inestabilidad en el estrecho de Ormuz , desde que se desató la guerra en Medio Orienta tras un ataque en conjunto de EEUU e Israel en Irán . La nación depende del petróleo importado y se enfocará en medidas de uso de energías renovables.

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Así, medidas como priorizar el uso de vehículos eléctricos en el transporte público y promover la integración de energías limpias figura en el nuevo plan energético de Filipinas , que busca acelerar la transición hacia fuentes renovables y trabajar por una mayor eficiencia en la gestión del suministro.

De acuerdo con la información publicada por la agencia PNA , el presidente Ferdinand Marcos Jr ., firmó este martes la declaración de emergencia para hacer frente a las posibles interrupciones en el abastecimiento de combustibles .

El objetivo es estabilizar el sector energético mediante la aplicación de recursos especiales y ejecutar acciones coordinadas que permitan garantizar un suministro energético estable y suficiente , protegiendo así a la economía ante el impacto de la crisis en Medio Oriente.

La orden presidencial, según PNA, enfatiza que Filipinas depende de manera fundamental de los productos petrolíferos importados, una condición que la convierte en un actor vulnerable frente a eventuales interrupciones en la producción y transporte global de petróleo.

En este contexto de “peligro inminente de un suministro energético críticamente bajo”, la orden firmada por el líder filipino establece la necesidad de poner en marcha “medidas urgentes” para asegurar la continuidad del abastecimiento.

buque indio en el estrecho de ormuz Filipinas depende del petróleo importado, lo que lo deja vulnerable frente a eventuales interrupciones en la producción y transporte global.

El documento detalla que las acciones incluirán planes de gestión del suministro de energía, la optimización en el uso de combustibles, el ajuste en la carga energética y la adopción de mecanismos más estrictos para fomentar la conservación del recurso.

También se busca acelerar la adopción de tecnologías de energía renovable, con el fomento del transporte público electrificado y la integración de soluciones limpias en sectores productivos clave como la agricultura y la manufactura, dos pilares fundamentales de la economía filipina.

Además, la declaración contempla campañas de concientización para la población sobre la necesidad de adoptar nuevos hábitos de consumo hacia prácticas que reduzcan el uso de combustibles fósiles.

Irán endurece los controles en el estrecho de Ormuz y pone condiciones al tránsito marítimo

Irán reforzó los controles sobre el estrecho de Ormuz y ratificó que la navegación continuará habilitada bajo supervisión, en un contexto de máxima tensión tras los recientes ataques vinculados al conflicto con Estados Unidos e Israel y con impacto directo en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

La posición oficial fue transmitida por el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional, Seyed Ali Mousavi, y replicada por la misión iraní ante Naciones Unidas en Nueva York. Según ese mensaje, el tránsito por la vía marítima sigue permitido, aunque con restricciones para determinadas embarcaciones.

De acuerdo con lo difundido, los buques pertenecientes a países no considerados hostiles podrán desplazarse con normalidad, siempre bajo coordinación con las autoridades iraníes y cumpliendo los protocolos establecidos. En ese marco, se insistió en garantizar una navegación “segura” para quienes no formen parte de acciones contrarias a la República Islámica.