Los números de las elecciones en Brasil: 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar + Agregar ámbito en









En la contienda presidencial, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un nuevo mandato por el Partido de los Trabajadores (PT), mientras que el senador Flávio Bolsonaro será el candidato del Partido Liberal para disputar la jefatura del Estado.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Brasil tendrá 158.745.463 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales del próximo 4 de octubre, según informó el Tribunal Superior Electoral (TSE). La cifra representa un incremento del 1,46 % respecto a los comicios de 2022 y refleja la incorporación de 2.291.452 nuevos electores al padrón.

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En los comicios se definirá al próximo presidente y vicepresidente del país, además de renovarse otros cargos nacionales y regionales. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un nuevo mandato por el Partido de los Trabajadores (PT), mientras que el opositor Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será el candidato del Partido Liberal.

Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado junto con militares y exfuncionarios.

Elecciones generales del próximo 4 de octubre en Brasil. Brasil definirá gobernadores, senadores y diputados Los brasileños elegirán el 4 de octubre a 27 gobernadores, 54 senadores, 513 diputados federales, 1.035 diputados estatales y 24 diputados distritales. Si ningún candidato presidencial o a gobernador supera el 50 % de los votos válidos, sin contar los sufragios en blanco y nulos, se ejecutará una segunda vuelta el 25 de octubre.

El TSE también destacó que la región norte del país, donde se encuentra gran parte de la Amazonía, registró el mayor crecimiento proporcional del padrón electoral entre 2022 y 2026. En esa zona el número de votantes aumentó un 4,37 %, lo que equivale a unos 549.000 nuevos electores, para alcanzar un total de 13,1 millones de personas habilitadas para sufragar.

El organismo señaló un fuerte incremento en la cantidad de brasileños registrados para votar desde el exterior. El padrón de residentes fuera del país alcanzó los 918.876 electores, un 31,83 % más que los 697.078 registrados en las elecciones de 2022. En Brasil, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, las personas analfabetas y los mayores de 70 años.