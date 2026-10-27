Donald Trump habría respaldado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y le ofrecería asilo en EEUU, según aliados + Agregar ámbito en









Tras la derrota ante Lula da Silva, el senador brasileño viajó con su familia en una operación reservada que habría sido diseñada por el secretario de Estado Marco Rubio para facilitar su ingreso al país norteamericano, donde prevé solicitar protección política.

Según sus aliados, Flávio habría dejado Brasil con el respaldo de Trump y la promesa de asilo. Crédito: The White House

Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas este martes, tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según informaron aliados del dirigente, su llegada al país norteamericano forma parte de una operación organizada de manera reservada y su próximo paso será solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump.

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De acuerdo con información publicada por medios brasileños, la salida de Flávio se habría preparado a último momento con la participación de un grupo reducido de colaboradores en Brasil y Estados Unidos. El objetivo habría sido mantener el plan en secreto y evitar que se filtraran detalles antes de concretar el viaje.

Los contactos en Brasil se habrían encargado de coordinar la salida del senador, mientras que sus aliados en territorio estadounidense trabajaron para facilitar su ingreso al país. Según las previsiones que manejaban sus allegados, Flávio llegaría al estado de Florida durante la tarde del martes. La administración de Trump ya habría sido informada sobre la situación.

Marco Rubio habría organizado la salida de Flávio Bolsonaro a EEUU Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue señalado como uno de los responsables de diseñar la operación para facilitar la salida del senador brasileño. La acusación fue realizada por Simón Levy, un abogado mexicano vinculado al presidente Donald Trump, a través de una publicación en la red social X.

"El cerebro detrás de esta operación es el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio", afirmó Levy en su mensaje.

As I reported hours ago, Flávio Bolsonaro has arrived safely in United States.The mastermind behind this operation is U.S. Secretary of State @SecRubio .From the United States, free and safe, Flávio will lead the opposition against Lula. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 27, 2026 Flávio Bolsonaro pediría asilo político en EEUU Una vez en Estados Unidos, el senador tiene previsto presentar una solicitud formal de "asilo político" ante el gobierno estadounidense, según indicaron personas de su entorno a la prensa brasileña. Por el momento, la información sobre el pedido y las gestiones para su llegada se basa en declaraciones atribuidas a sus aliados. También se espera que Flávio se encuentre con su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal que reside en Estados Unidos. El encuentro estaría previsto para este miércoles en Florida, donde el senador podría reunirse además con otros simpatizantes del bolsonarismo. Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos con su familia y afirman que, solicitará asilo político a Trump. @argennoti La salida de Flávio Bolsonaro se produce en un contexto de tensión política en Brasil. En paralelo, legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) solicitaron la prisión preventiva del senador. Además, las autoridades brasileñas iniciaron gestiones para verificar su posible salida del país, mientras algunos de sus aliados y abogados aseguraron que no lograban comunicarse con él.