"Consternado": el mensaje de Pedro Sánchez luego de la tragedia ferroviaria en Toledo que dejó 30 muertos + Agregar ámbito en









El mandatario aseguró que ya se encuentra trabajando en coordinación con autoridades. Destacó la labor de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

El mandatario aseguró que ya se encuentra trabajando en coordinación con autoridades y estacó el trabajo de los equipos de emergencia.

Luego de choque de trenes que dejó al menos 30 muertos en España, el presidente Pedro Sánchez manifestó su pesar por la tragedia y aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades responsables. "Consternado por el grave accidente. Todo mi cariño y solidaridad", sostuvo el mandatario.

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"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Oscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page", adelantó el mandatario en su cuenta de X.

"Consternado": el mensaje de Pedro Sánchez luego de la tragedia ferroviaria en Toledo Además, detalló que los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno "para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas".





Por último, dedicó todo su "cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias". El incidente dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos, entre dos trenes que llevaba más de 500 pasajeros.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026 Tragedia ferroviaria en España: al menos 30 muertos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles por la mañana en la provincia española de Toledo y provocaron una tragedia que dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos.

El impacto hizo que dos vagones cayeran por un terraplén y obligó a interrumpir los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano. Dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia española de Toledo y provocaron una tragedia que dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos. Jesús Jerónimo - El País El accidente ocurrió a las 8:54, en el kilómetro 118 de las vías, entre las localidades de Urda y Orgaz, cerca de la estación de Urda. Según los primeros testimonios, un tren de Renfe embistió desde atrás a una formación de Iryo que se encontraría detenida. Ambos convoyes circulaban en dirección a Sevilla y transportaban, en conjunto, a 544 pasajeros. La formación de Renfe, identificada como AVE 2080, había partido de Madrid a las 8:04 y trasladaba a 397 personas. Por su parte, el tren de Iryo llevaba 147 pasajeros, entre ellos un bebé. Tras la colisión, los dos últimos vagones de esta última formación cayeron por un terraplén, mientras otros coches descarrilaron.