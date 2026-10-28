El caso Manchester City pone en riesgo una marca de u$s11.000 millones: la Premier League teme por su credibilidad

La incertidumbre sobre las sanciones al club inglés amenaza con afectar la confianza de los hinchas, el valor comercial de la competición y sus contratos de televisión. La liga genera más de u$s4.000 millones anuales por derechos audiovisuales y concentra cerca del 40% del valor de marca de los 50 clubes más importantes del mundo.

El caso disciplinario del Manchester City podría afectar la credibilidad y el negocio de la Premier League en caso que se extienda su resolución.

El caso disciplinario del Manchester City dejó de ser un problema exclusivamente deportivo para convertirse en un desafío económico y reputacional para la Premier League . La demora en resolver las acusaciones por presuntas infracciones financieras amenaza con erosionar la credibilidad de una competición que construyó su liderazgo internacional sobre la competitividad, el atractivo de sus partidos y la confianza de los aficionados.

El riesgo va más allá del futuro del equipo que dirige Enzo Maresca. La Premier League vende un producto global que genera más de u$s4.000 millones anuales por derechos de televisión nacionales e internacionales. Si la incertidumbre sobre los resultados deportivos se prolonga, también puede afectar el valor que las cadenas de televisión, los patrocinadores y los mercados internacionales le asignan al campeonato.

El Manchester City fue declarado culpable de infringir numerosas normas financieras en el procedimiento impulsado por la Premier League. El club apeló el fallo y el resultado de esa instancia será determinante para establecer las consecuencias definitivas. Mientras tanto, la posibilidad de sanciones severas mantiene abierto un interrogante sobre los títulos conquistados por el equipo durante la última década y media.

La discusión tiene una dimensión comercial concreta: si la resolución llega demasiado tarde, la competición podría atravesar una temporada completa sin despejar las dudas sobre la legitimidad de sus resultados. En ese escenario, el equipo que acumule más puntos en las 38 fechas no necesariamente tendría asegurado el título, dependiendo de las decisiones disciplinarias que se adopten.

La fortaleza económica de la Premier League reside en que su atractivo no depende de un solo club. Según el informe Football 50 2026 de Brand Finance, 18 equipos de la máxima categoría inglesa figuran entre las 50 marcas futbolísticas más valiosas del mundo, con un valor combinado de aproximadamente u$s11.000 millones. Esa cifra representa cerca del 40% del valor total reunido por los clubes incluidos en el ranking.

Cinco instituciones inglesas -Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Chelsea- se ubicaron entre las diez primeras del listado. La concentración de marcas de alto valor demuestra la capacidad de la liga para atraer audiencias internacionales, contratos comerciales e inversiones, incluso más allá de los resultados de un equipo en particular.

El caso disciplinario del Manchester City dejó de ser un problema exclusivamente deportivo para convertirse en un desafío de credibilidad y económico para la Premier League. kirolakeitb.eus

Scott Moore, responsable de servicios deportivos de Brand Finance, identifica tres factores que explican el seguimiento de una competición: la pasión de los aficionados, la competitividad y la reputación. La Premier League desarrolló esos atributos durante más de tres décadas y logró que el público extranjero siguiera cada vez más al campeonato en su conjunto, además de sus clubes preferidos.

Ese modelo constituye una ventaja frente a otras ligas europeas. La Champions League puede competir con la Premier League en términos de marca, pero no ofrece el mismo calendario semanal durante toda la temporada. La continuidad de los partidos y la presencia de múltiples equipos capaces de captar audiencias internacionales sostienen el valor del producto inglés.

El crecimiento de los ingresos televisivos refleja esa evolución. Los derechos audiovisuales distribuidos a los clubes pasaron de aproximadamente u$s2.100 millones en la temporada 2015/16 a unos u$s4.200 millones en la temporada más reciente considerada en las cifras del informe. En paralelo, los acuerdos comerciales centralizados aumentaron de alrededor de u$s120 millones a u$s310 millones anuales.

La expansión también quedó expuesta en la renovación de los derechos televisivos anunciada en 2012. El acuerdo para las temporadas 2013/14 a 2015/16 superó los u$s4.700millones, un incremento del 70% respecto del contrato anterior. En aquel momento, el cierre de una temporada memorable, con el título del Manchester City definido por el agónico gol de Sergio Agüero ante Queens Park Rangers, ayudó a reforzar el atractivo comercial de la competición.

La paradoja es que el mismo club que protagonizó uno de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de la liga ahora representa una fuente de incertidumbre para su reputación.

El costo de mantener abierto el expediente

El principal riesgo comercial no consiste necesariamente en que la Premier League haya investigado y sancionado posibles incumplimientos, sino en que el procedimiento se prolongue sin una resolución definitiva. Desde la perspectiva de la gestión de marcas, la capacidad de hacer cumplir las reglas es parte de la credibilidad institucional.

Moore sostiene que las competiciones no suelen perder reputación por detectar irregularidades, sino cuando parecen incapaces de resolverlas. Un proceso claro, coherente y oportuno puede fortalecer la confianza en la gobernanza del torneo; una incertidumbre prolongada, en cambio, puede acumular costos reputacionales.

La preocupación también alcanza a los responsables comerciales de los clubes. La existencia de dudas sobre la validez de determinados resultados puede reducir el valor simbólico de los partidos y alimentar la percepción de que no todas las consecuencias deportivas están definidas. En un negocio basado en la audiencia y la emoción, esa incertidumbre representa un riesgo.

La Federación Inglesa de Fútbol manifestó, además, su preocupación por las implicaciones del caso para la integridad del deporte. El organismo señaló que analizaría la decisión de la comisión independiente y sus consecuencias antes de determinar si correspondía tomar medidas.

La apelación del Manchester City podría concluir a comienzos de 2027. Sin embargo, ese horizonte no constituye una fecha oficial garantizada. El procedimiento que debe determinar las sanciones tiene un trámite separado y carece de un plazo público definitivo, por lo que ambas decisiones no necesariamente coincidirán.

Esa diferencia es central para el negocio: cerrar una instancia no implica automáticamente resolver todo el expediente. La incertidumbre podría extenderse incluso después de que se conozca el resultado de la apelación.

El impacto reputacional tampoco significa que vaya a producirse una caída inmediata de los ingresos comerciales. Los contratos televisivos y de patrocinio responden a acuerdos de largo plazo, y la capacidad de convocatoria de la Premier League sigue siendo una de sus principales fortalezas. No obstante, la prolongación del caso puede complicar la relación con los aficionados y generar interrogantes para los socios comerciales que invierten en la competición.

La resolución será una prueba para el sistema de control financiero de la liga. Si las autoridades logran cerrar el procedimiento y aplicar las sanciones que correspondan, podrán reforzar el mensaje de que las reglas son exigibles incluso para los clubes más poderosos. Si el expediente continúa abierto durante demasiado tiempo, el costo podría trascender al Manchester City y alcanzar a toda la Premier League: una de las marcas más valiosas y rentables del deporte mundial.