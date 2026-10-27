Lula da Silva calificó de "vergonzosa" la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia EEUU

El presidente reelecto cuestionó a su rival, que viajó con su familia después de recibir una orden para entregar sus pasaportes. Comparó su decisión con la propia detención durante la operación Lava Jato.

Lula cuestionó a Flávio Bolsonaro por salir de Brasil tras recibir una orden para entregar sus pasaportes.

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , calificó este martes de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos , después de que el senador recibiera una intimación para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación judicial.

“Lamento que haya salido de Brasil, porque podría quedarse aquí y demostrar que las acusaciones no son verdaderas. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, afirmó ante seguidores reunidos frente al Palacio de la Alvorada , durante una celebración por su cumpleaños número 81.

Lula también cuestionó el vínculo de la familia Bolsonaro con Washington y sostuvo que su adversario debía permanecer en el país para responder a las acusaciones. “El ciudadano que sale a escondidas de su país es porque debe algo o tiene miedo de algo” , manifestó.

El mandatario recordó que, cuando fue acusado en la operación Lava Jato, recibió propuestas para abandonar Brasil o refugiarse en una embajada, pero decidió quedarse y entregarse a la Policía Federal.

“Resolví quedarme en Brasil y me entregué a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y demostrar mi inocencia. Y estoy aquí para el cuarto mandato. El que nada debe, nada teme ”, expresó.

Lula sostuvo que Flávio Bolsonaro debería permanecer en Brasil para responder a las acusaciones judiciales. @clashreport

El líder del Partido de los Trabajadores volvió a llamar “miliciano” al senador del Partido Liberal, a quien derrotó en la segunda vuelta del domingo, y rechazó que pudiera denunciar desde el exterior una falta de democracia.

“No vaya a decir afuera que Brasil no tiene democracia. Si no hubiera democracia, un miliciano no podría ser candidato a la Presidencia”, afirmó. También le reprochó lo que consideró una falta de respeto hacia sus votantes.

La investigación y la orden de entregar los pasaportes

Flávio Bolsonaro viajó este martes a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijas, según informó Metrópoles. El medio señaló que la salida fue organizada con la colaboración de un grupo reducido de aliados en ambos países para evitar filtraciones.

El viaje se produjo después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara la entrega de sus pasaportes común y diplomático, a pedido de la Policía Federal.

La medida fue dispuesta en una investigación sobre presunto lavado de dinero y evasión mediante empresas de apuestas y plataformas de pago, que también involucra al abogado y empresario Willer Tomaz.

El lunes, después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en el condominio Solar de Brasília, Flávio había contado en un video que agentes federales lo habían notificado de la orden. El plazo para entregar los documentos vencía al comienzo de este martes. Ante el incumplimiento, la Policía Federal canceló los pasaportes y anunció que informará lo sucedido a Moraes.

De acuerdo con O Globo, la fuerza también comenzó a investigar la presunta fuga del senador. Ese medio indicó que Flávio es investigado en otro expediente ante el STF, relacionado con el financiamiento de la película Dark Horse, sobre la trayectoria de su padre.

Estados Unidos confirmó que emitirá visas para la familia

El gobierno estadounidense confirmó que emitirá visas para Flávio Bolsonaro y sus familiares. Durante la tarde, el abogado mexicano Simón Levy, vinculado con el movimiento Make America Great Again (MAGA) de Donald Trump, afirmó que el senador había llegado “a salvo” a Estados Unidos.

Las declaraciones de Lula se produjeron dos días después de su reelección. En su discurso de victoria, el mandatario había prometido cambios en la conducción del Gobierno y una mayor comunicación directa con la población, especialmente a través de las plataformas digitales.