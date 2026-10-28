Marcha atrás: Flávio Bolsonaro se autoproclamó "presidente electo" en una carta y tuvo que corregirlo + Agregar ámbito en









El senador modificó una carta en la que se había presentado como el mandatario electo del gigante sudamericano. También tuvo que cambiar el escudo nacional que aparecía en la primera versión, ya que correspondía a una vieja versión.

Flávio Bolsonaro modificó una carta en la que se presentaba como “verdadero presidente electo” de Brasil, cambiándolo por “líder de Brasil”. F23

El senador brasileño Flávio Bolsonaro dio marcha atrás con algunas de las afirmaciones de una carta difundida este miércoles, en la que cuestionaba el resultado de las elecciones presidenciales y se presentaba como el “verdadero presidente electo de Brasil”. Minutos después de la publicación inicial, el documento fue modificado: la expresión fue reemplazada por “líder de Brasil” y se corrigió el escudo nacional que acompañaba el texto.

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La primera versión de la carta había sido publicada en X, luego editó la publicación con la versión final. En su apertura, Flávio afirmaba: “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”.

En la versión posterior, esa presentación fue reemplazada por “como el líder de Brasil”. La modificación también alcanzó otro pasaje del documento en el que el senador insistía en proclamarse presidente electo. Sin embargo, mantuvo sus cuestionamientos a los resultados electorales y sus acusaciones de fraude, sin presentar pruebas que respaldaran esas denuncias.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026 El error en el escudo: "Estados Unidos de Brasil" La carta también generó repercusiones por un error en el escudo de armas de Brasil. La primera versión incluía un símbolo histórico con la inscripción “Estados Unidos de Brasil”, una denominación que el país utilizó después de la proclamación de la República, en 1889.

El detalle combinaba dos elementos desactualizados: el nombre “Estados Unidos de Brasil”, que dejó de ser la denominación oficial en 1967, y la grafía "Brazil" con z, reemplazada oficialmente por "Brasil" con s en 1931. En la versión corregida, el escudo fue sustituido por el actual, que lleva la inscripción “República Federativa de Brasil”.

La corrección del símbolo se sumó así a los cambios en la manera en que Flávio se describía en el documento. Las dos modificaciones se produjeron poco después de que circulara la carta original, que había sido distribuida por personas cercanas al senador. Flávio Bolsonaro insistió en denunciar fraude electoral Pese a los cambios, el dirigente mantuvo el eje central de su mensaje: desconocer la legitimidad del resultado electoral y anunciar que buscará conducir a la oposición desde Estados Unidos. En el texto, responsabilizó al Poder Judicial por la derrota y cuestionó decisiones vinculadas con la extensión del horario de votación, aunque no aportó evidencias de una maniobra capaz de alterar el resultado. Flávio también justificó su salida de Brasil y agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el respaldo que dijo haber recibido. Además, afirmó que organizará desde el exterior una estrategia para movilizar a sus seguidores y enfrentar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La modificación de la carta no implicó un abandono de sus acusaciones, sino un cambio en la forma de presentarse públicamente: de proclamarse “verdadero presidente electo” a definirse como “líder de Brasil”.