Francia no descarta represalias contra EEUU por sus amenazas por Groenlandia + Seguir en









Las intenciones de Donald Trump tensan la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. El pasado lunes, líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia emitieron su rechazo a las declaraciones del republicano.

Trump y Europa: una relación que se tensa cada vez más.

El gobierno de Emmanuel Macron en Francia comenzó a delinear una estrategia de respuesta junto a sus socios europeos frente a eventuales presiones de Washington, en un contexto marcado por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su interés en Groenlandia. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien advirtió que París no descarta medidas coordinadas ante lo que considera intentos de “intimidación”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una entrevista con la emisora France Inter, Barrot sostuvo que, “sea cual sea la forma y el origen de la intimidación”, el Ministerio de Exteriores ya trabaja “para prepararnos para tomar represalias, para responder, y no para responder solos”. El funcionario remarcó que el enfoque francés apunta a una reacción conjunta dentro de la Unión Europea, evitando respuestas unilaterales.

Según explicó, el objetivo es construir una postura “convincentes e impactantes” frente a la pretensión de Trump de anexionarse Groenlandia, incluso mediante el uso de la fuerza, una posibilidad que volvió a generar tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Europa.

Europa se une en rechazo al interés de Donald Trump sobre Groenlandia Los principales líderes europeos cerraron filas este martes en defensa de la soberanía danesa sobre Groenlandia, en respuesta a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Trump. La postura común quedó plasmada tras una reunión entre los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la Coalición de voluntarios de Ucrania, pero sirvió también como escenario para reafirmar “la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, en un mensaje directo hacia Washington. La declaración fue firmada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, junto a Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez y Donald Tusk.

En el documento conjunto, los mandatarios ratificaron el estatus de Groenlandia y subrayaron que “Groenlandia pertenece a su pueblo”, dejando en claro que cualquier decisión sobre el futuro de la isla corresponde exclusivamente a Dinamarca y al gobierno autónomo del territorio. En ese marco, remarcaron que la soberanía y la integridad territorial son “principios universales” que Europa está dispuesta a sostener. Los líderes también recordaron que “el reino de Dinamarca es parte de la OTAN”, una referencia directa a su condición de aliado estratégico de Estados Unidos. El respaldo europeo busca desactivar las intenciones de Trump, quien llegó a sugerir la adopción de medidas sobre Groenlandia en un plazo de sesenta días. El presidente estadounidense volvió a justificar su interés en la isla al señalar que se trata de un “lugar estratégico repleto de barcos rusos y chinos”, una definición que encendió las alarmas diplomáticas en el bloque europeo.