Líderes europeos respaldaron a Groenlandia ante amenazas de Donald Trump

A través de un comunicado, los mandatarios de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia ratificaron la soberanía danesa sobre la isla.

Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia llevaron adelante este martes una reunión para respaldar de forma unánime la soberanía danesa sobre Groenlandia, en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

El encuentro se realizó en el marco de la Coalición de voluntarios de Ucrania, pero se utilizó como plataforma para defender "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

En un comunicado firmado por la primera ministra danesa Mette Frederiksen junto a Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Reino Unido), Friedrich Merz (Alemania), Giorgia Meloni (Italia), Pedro Sánchez (España) y Donald Tusk (Polonia), los mandatarios le respondieron al republicano y blindaron en estatus de la isla.

Donald Trump Donald Trump considera a Groenlandia un "lugar estratégico repleto de barcos rusos y chinos". © Andrew Caballero-Reynolds / AFP "Groenlandia pertenece a su pueblo", señala el documento oficial, en el que se ratificó la autoridad exclusiva de Copenhague y del gobierno autónomo sobre el territorio. En ese sentido, los líderes destacaron la soberanía y la integridad territorial como "principios universales" que están dispuestos a defender.

Por último, recalcaron que "el reino de Dinamarca es parte de la OTAN", lo que lo convierte en un aliado de EEUU. El bloqueo europeo busca bajar las intenciones de Trump, quien sugirió tomar medidas sobre la isla en un plazo de sesenta días.

Trump afirmó la necesidad para adquirir Groenlandia, debido a ser un "lugar estratégico repleto de barcos rusos y chinos". La respuesta del primer ministro de Groenlandia Tras este interés del presidente por incorporar la isla a EEUU, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar reacciones de pánico. Sin embargo, si bien defendió la soberanía del territorio autónomo danés, expresó su voluntad de recomponer una relación institucional directa y ordenada con Washington. Durante una conferencia de prensa en Nuuk, Nielsen sostuvo que “la situación no es tal que EEUU pueda conquistar Groenlandia” y remarcó que no existe un escenario inmediato de intervención. En ese marco, insistió en la necesidad de restablecer el contacto político con la Casa Blanca, aunque advirtió que su gobierno endurecerá el tono frente a declaraciones que considera inapropiadas.