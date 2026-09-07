Planes a tasa 0% y descuentos: las automotrices refuerzan su estrategia comercial en septiembre

Las principales marcas del mercado argentino mantieneuna batería de beneficios comerciales, ampliación de plazos y planes de ahorro, en un contexto de fuerte competencia y búsqueda de volumen en segmentos clave.

La financiación vuelve a ser protagonista en el mercado automotor

El mercado automotor argentino continúa mostrando una dinámica de fuerte competencia entre terminales, con estrategias agresivas para sostener y ampliar la participación en los distintos segmentos. En ese escenario, Chevrolet, Honda, Stellantis, Renault y Toyota refuerzan sus propuestas comerciales durante septiembre con financiación, bonificaciones y planes especiales.

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La marca del moño sostiene su estrategia de expansión con una oferta de financiación que cubre gran parte de su gama. La marca del moño combina tasas 0%, plazos extendidos y altos montos financiables , en paralelo a un buen desempeño comercial de modelos como la S10 y la Captiva PHEV .

Entre las opciones vigentes se destacan planes de hasta 24 meses a tasa 0% para Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic , mientras que Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV acceden a hasta 18 meses sin interés . En el caso de Silverado y Spark EUV, los plazos llegan a 12 meses .

Además, se ofrecen alternativas de hasta 48 meses para la familia Onix , junto con la posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota a los 60 días de la suscripción . La financiación se complementa con planes de ahorro de largo plazo con distintos niveles de adjudicación y cobertura.

La firma japonesa mantiene una política de estabilidad de precios en gran parte de su gama, con excepción de la WR-V , que actualiza su valor. A la vez, sostiene beneficios comerciales y financieros en automóviles y motocicletas.

La marca ofrece financiación a tasa 0% de hasta $24.000.000 en 24 meses, además de opciones en 12 y 18 cuotas. También se mantienen precios promocionales para modelos híbridos como el Civic Advanced Hybrid y el CR-V Advanced Hybrid.

En posventa, se destacan beneficios como servicios bonificados en CR-V naftera y garantía extendida de 5 años para todo el line-up, mientras que en el segmento de motos se registran ajustes de precios en modelos clave.

Stellantis

El grupo Stellantis reúne propuestas de Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, DS Automobiles, RAM y Leapmotor, con financiamiento a tasa 0% en múltiples plazos y créditos UVA.

Las alternativas llegan hasta $45 millones de financiación en determinados modelos, con esquemas de hasta 18, 24 o 36 meses sin interés.

Entre los casos destacados, Peugeot y Citroën ofrecen tasas express a 18 meses y créditos UVA; Fiat permite financiar hasta $28 millones a tasa 0%; mientras que Jeep y RAM ajustan sus planes según modelo y segmento, con montos que pueden superar los $40 millones.

En el caso de Leapmotor, la estrategia apunta a la movilidad electrificada con financiación accesible para sus modelos B10 y C10.

Renault

La marca francesa despliega una de las ofertas más amplias del mercado, con financiación a tasa 0% en plazos de 12, 18, 24 y 30 meses, según modelo y versión.

La gama incluye opciones para Kwid, Kardian, Duster, Arkana, Kangoo y Boreal, con montos financiables que varían entre $10 millones y $30 millones. También se mantienen planes de ahorro de hasta 120 cuotas y beneficios adicionales en servicios oficiales.

A esto se suman descuentos en mantenimiento, repuestos y servicios programados, junto con propuestas específicas para flotas y clientes corporativos.

Toyota

Toyota incorpora durante septiembre una propuesta destacada para la Hilux SRV+, con financiación de hasta $30.000.000 en 18 meses a tasa 0%.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de accesibilidad para uno de los modelos más relevantes del mercado local, con disponibilidad en toda la red de concesionarios oficiales.

La versión SRV+ suma equipamiento de confort y tecnología, manteniendo el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, con transmisión automática y tracción 4×4.

Con estas estrategias, las automotrices buscan sostener el nivel de actividad del mercado, en un contexto donde la financiación y los incentivos comerciales se consolidan como herramientas clave para impulsar las ventas de vehículos 0km en Argentina.