Conmoción en el fútbol francés: murió un jugador de 22 años durante un entrenamiento + Agregar ámbito en









Wanis Honsor sufrió un paro cardíaco durante una práctica del Saint-Denis FC. Los médicos intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero no pudieron salvarlo.

Wanis Honsor tenía 22 años y jugaba en el Saint-Denis FC desde enero de 2026.

El fútbol francés atraviesa horas de conmoción por la muerte de Wanis Honsor, un futbolista de 22 años que sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC. El jugador se descompensó repentinamente en plena práctica y cayó sobre el campo de juego. Los equipos de emergencia intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

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El deportista formaba parte del plantel del Saint-Denis FC desde enero de 2026, institución ubicada en la isla de Reunión, un departamento de ultramar de Francia situado en el océano Índico. El equipo compite actualmente en la Región 1, correspondiente a la máxima categoría del fútbol de esa isla.

La trayectoria de Wanis Honsor en el fútbol francés Honsor había comenzado su recorrido profesional en el FC Rouen 1899, club en el que realizó buena parte de su formación futbolística y llegó a debutar en el primer equipo. Su estreno se produjo en 2023 y, durante la temporada 2023/2024, disputó tres encuentros con la camiseta de la institución, en los que convirtió un gol en el Stade Diochon.

Después de su paso por Rouen, el defensor continuó su carrera en otras instituciones del fútbol francés. Primero se incorporó al UF Macon y, posteriormente, en enero de 2025, pasó a formar parte del FC Dieppe. En agosto de ese mismo año, su recorrido lo llevó al Saint-Denis FC, donde permanecía desde comienzos de 2026.

La noticia de su muerte generó repercusiones en su antiguo club, que utilizó sus redes sociales para despedirlo y expresar sus condolencias a sus familiares y allegados.

El futbolista francés sufrió un paro cardíaco mientras participaba de un entrenamiento con su equipo. El mensaje del club donde comenzó su carrera El FC Rouen 1899 publicó un comunicado para recordar al futbolista y lamentar su fallecimiento durante la práctica con su actual equipo. En el mensaje, la institución repasó su paso por las divisiones formativas, su llegada al plantel profesional y sus primeras actuaciones en el fútbol de primera división. "El FC Rouen 1899 ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor, quien sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC. Tras formarse en nuestra entidad, vistiendo la camiseta roja en diversas categorías inferiores y, posteriormente, en el equipo filial, Wanis disputó tres encuentros con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, anotando un gol en el Stade Diochon. El FC Rouen 1899 expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", expresó el club en su despedida. La muerte de Honsor ocurrió de manera repentina mientras desarrollaba una actividad habitual junto a sus compañeros. Los intentos de reanimación se extendieron durante 45 minutos, pero los profesionales que acudieron al lugar no consiguieron revertir el cuadro. Su fallecimiento provocó tristeza en las instituciones por las que pasó durante su corta trayectoria deportiva.

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