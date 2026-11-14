Baja la protesta en Francia: menos manifestantes en otra jornada por el costo de la vida y los servicios públicos + Agregar ámbito en









Miles de personas, aunque en menor cantidad que en semanas anteriores, se tomaron las calles en París y otras ciudades importantes. Hubo incidentes en Nantes y Lyon.

Las organizaciones sindicales y de estudiantes, en cambio, cifraron en 200.000 el número de manifestantes en todo el país. DW

Miles de personas volvieron a salir a la calle este sábado en Francia para protestar contra el alto costo de la vida, en defensa de los servicios públicos y un proyecto de ley que refuerza la protección de los policías que hacen uso de sus armas. Según el Ministerio del Interior, 106.000 personas se manifestaron en todo el país, 24.000 de ellas en París. Se trata de la cifra más baja de las últimas semanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las organizaciones sindicales y de estudiantes, en cambio, cifraron en 200.000 el número de manifestantes en todo el país, 100.000 de ellos en la capital. La segunda mayor economía de la Unión Europea lleva más de un mes sacudida por bloqueos de institutos y manifestaciones, antes de las elecciones presidenciales de 2027, en las que se elegirá al sucesor de Emmanuel Macron.

El sábado pasado las autoridades registraron 146.000 personas en las protestas, menos que las 320.000 del 31 de octubre, los 410.000 del 24 de octubre y los 550.000 del 17. "Hay todo un pueblo que se está levantando y que les dice a los gobiernos y a los multimillonarios a los que sirven: ¡basta ya!", dijo, sin embargo, desde la plaza de la República el principal portavoz de los "chalecos amarillos", Benjamin Ball.

Confluyeron otras dos protestas En general, las manifestaciones de esta jornada transcurrieron en calma, con incidentes menores en Nantes y Lyon, donde las fuerzas del orden usaron material antidisturbios, y al término de la marcha de París. Decidido a no bajar la guardia, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, mantuvo el dispositivo policial del 70.000 agentes que puso en pie el sábado 24 de octubre, tras los saqueos y destrozos del día 17.

La novedad de esta jornada fue que confluyeron el mismo día otras dos manifestaciones: una contra el proyecto de ley sobre la presunción de la legítima defensa de las fuerzas del orden y que sus detractores descalifican como "un derecho a matar", y otra contra toda forma de violencia contra la infancia y la adolescencia, incluida la sexual, psicológica, educativa o económica, que tuvo ecos en catorce ciudades, incluida París.

De nuestro medio asociado DW

Temas Francia

Protestas