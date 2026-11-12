Cuando la compasión también puede dañar

En “Por el bien de Adam”, Léa Drucker interpreta a una enfermera que se involucra en el drama de una madre y su hijo, hasta poner en riesgo su propia responsabilidad profesional. Un conflicto moral que rehúye las respuestas fáciles.

El drama belga “Por el bien de Adam” (“L'intérêt d’Adam” , 2025), de Laura Wandel , reconoce un lejano eco en una película argentina de mediados de los ochenta, “Darse cuenta” , de Alejandro Doria , en la cual un médico de hospital público ( Luis Brandoni ) libraba una batalla personal por salvar la vida de un paciente ( Darío Grandinetti ), a quien el resto del personal sanitario había desahuciado.

Ahora, se trata de una enfermera ( Léa Drucker ), quien se involucra personalmente, más allá de los protocolos, para salvar no sólo a un niño internado sino también a su madre ( Anamaria Vartolomei ), quien desafía las indicaciones médicas y las disposiciones judiciales, al punto de que en un momento huye con su hijo del hospital y ambos sufren una caída en la escalera de un estacionamiento.

Hasta aquí las similitudes. Sin embargo, “Por el bien de Adam” , al contrario del film nacional, tiene una narrativa distinta, menos explicativa y más alejada de las convenciones, que no cae nunca en la facilidad de lo emocional (hasta escamotea la esperable catarsis final), y, sobre todo, un desarrollo de las capas narrativas que permite al espectador ir comprendiendo, poco a poco, la desgarradora historia familiar que condujo al punto en el que empieza la película.

Adam ( Jules Delsart ) tiene cuatro años, está desnutrido y sufrió una fractura como consecuencia de la debilidad de sus huesos . Una resolución judicial ha dispuesto su internación y restringido las visitas de su madre, Rebecca, quien insiste en permanecer a su lado durante toda la noche. A esa situación se agrega un hecho perturbador: cuando Lucy, la enfermera responsable del servicio, intenta alimentarlo, descubre que Rebecca desecha la comida que le proporciona el hospital y la sustituye por una preparación que trae consigo.

Adam, por su parte, rechaza los alimentos que le ofrecen porque está convencido de que pueden hacerle daño. ¿Qué llevó a esa mujer a imponerle a su hijo una dieta que amenaza su salud? ¿Hasta qué punto comprende las consecuencias de sus actos? Wandel demora las respuestas y deja que los comportamientos de los personajes, sus contradicciones y la información que surge casi incidentalmente durante los diálogos vayan revelando los antecedentes familiares, aunque ciertas zonas de la conducta de Rebecca permanecerán deliberadamente inexplicadas.

La primera reacción de Lucy ante Rebecca es de hostilidad. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, esa discordia deja lugar a la compasión y, finalmente, a una identificación que la lleva a comprometerse con la suerte de la mujer. Lucy comienza a interpretar el comportamiento de Rebecca, por irracional y peligroso que resulte, como el resultado de una dependencia afectiva que ningún protocolo puede resolver. La madre necesita al hijo tanto como el hijo necesita a la madre, y la posibilidad de que la Justicia termine separándolos amenaza con agravar una situación que ya es desesperada. La enfermera, a riesgo de una sanción, se enfrenta con sus superiores y concede excepciones que pueden acarrear consecuencias. Pero su creciente compromiso también plantea la duda: ¿hasta qué punto su identificación con Rebecca le permite comprenderla y hasta dónde comienza a impedirle juzgar con claridad sus actos?

La aparición del padre de Adam aporta una de las revelaciones más elocuentes de la película. El hombre ha formado otra pareja, tiene otro hijo y manifiesta escasa voluntad de hacerse cargo del que permanece internado. Cuando Lucy le dice al niño que su padre ha llegado, Adam responde que él no tiene padre. Con una sola frase, queda al descubierto una parte de la historia que hasta entonces permanecía oculta. Rebecca ha criado sola a Adam y ha terminado por establecer con él una relación tan excluyente que su propia existencia depende, enfermizamente, de conservarlo a su lado.

Similitudes y diferencias

En “Darse cuenta”, Doria construye alrededor de la perseverancia de su protagonista una afirmación de la voluntad individual frente a la resignación colectiva. Wandel, en cambio, introduce una incertidumbre que modifica el sentido de ese heroísmo. Lucy también se enfrenta a las normas de una institución porque está convencida de que debe defender a alguien que necesita ayuda, pero sus decisiones pueden resultar tan discutibles como las que cuestiona. La película plantea así hasta dónde puede llegar alguien que, movido por la compasión, decide intervenir en una vida ajena sin conocer todas sus circunstancias.

En el caso de Adam, la separación de su madre parece aconsejable para protegerlo de una alimentación que está destruyendo su salud, pero también amenaza con privarlo del único vínculo afectivo en el que encuentra seguridad. El problema reside en determinar cuál de esos daños puede resultar más grave y si existe alguna manera de evitar ambos.

La soledad termina por aproximar a ambas mujeres, aunque sus respuestas sean distintas. Rebecca ha concentrado toda su vida afectiva en Adam, hasta el punto de que el vínculo amenaza la salud del niño. Lucy encuentra en el ejercicio de su profesión una manera de compensar las carencias de su propia vida. La identificación con Rebecca, nacida de la experiencia compartida de una maternidad solitaria, acaso explique por qué termina involucrándose mucho más de lo que sus obligaciones le exigen y por qué, en determinados momentos, parece prestar mayor atención al sufrimiento de la madre que a los riesgos que corre el hijo. Adam queda convertido en el rehén de una relación que lo está enfermando y de una intervención que pretende salvarlo sin tener asegurado el modo de hacerlo.

Wandel, que ya había demostrado en “Un monde” (2021) una singular sensibilidad para observar la violencia que se esconde en las relaciones infantiles, regresa a un estilo en el que la cámara acompaña casi permanentemente a Lucy por los corredores del hospital, sigue sus desplazamientos de una habitación a otra, registra conversaciones interrumpidas y situaciones que se superponen sin concederle tregua. La ausencia de música incidental y la negativa a detener el relato para explicar los antecedentes de cada personaje contribuyen a una tensión que nace de la propia acumulación de incidentes.

Léa Drucker sostiene admirablemente ese procedimiento, con una interpretación en la que el agotamiento físico y el compromiso emocional se manifiestan sin necesidad de discursos. Anamaria Vartolomei consigue que Rebecca resulte exasperante y digna de compasión a la vez, sin que ninguna de esas facetas anule las restantes.

“Por el bien de Adam” plantea, finalmente, un dilema cuya dificultad reside en que todas las decisiones posibles entrañan algún daño. La historia mantiene abiertas esas contradicciones hasta un final casi abrupto y evita una resolución tranquilizadora que desmentiría lo que se ha visto. Queda incluso la duda de si la intervención de Lucy responde verdaderamente a aquello que el título de la película invoca, el bien de Adam.

“Por el bien de Adam” (“L’intérêt d’Adam”, Bélgica-Francia, 2025). Dir.: Laura Wandel. Int.: Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart.