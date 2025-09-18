Batalla campal en un boliche en Palermo: dos apuñalados y cinco detenidos tras una feroz pelea entre bandas







La pelea comenzó dentro del boliche Ink y siguió en la calle. Dos jóvenes fueron hospitalizados con heridas de arma blanca y hay cinco detenidos.

En la madrugada del jueves, se desató una batalla campal a la salida del boliche Ink, en Palermo, cuando dos grupos iniciaron una pelea tras el supuesto robo de una cadenita. El enfrentamiento dejó como saldo dos jóvenes apuñalados y cinco personas detenidas (cuatro hombres y una mujer).

El hecho ocurrió cerca de las 5:30. El SAME trasladó a los heridos, de 18 y 26 años, al Hospital Fernández. Uno recibió una herida en el rostro y el otro múltiples cortes de arma blanca. La policía detuvo a diez personas vinculadas al hecho, aunque aún no se identificó a los autores de las agresiones.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, precisó a TN que ambos pacientes fueron compensados en el lugar antes de ser trasladados. “Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y otro múltiples heridas”, detalló.

El hecho ocurrió en Avenida Niceto Vega al 5600, en la esquina con Fitz Roy, a la salida del reconocido boliche Ink. Según testigos, la pelea comenzó adentro con una discusión y se desató afuera con golpes de puño, hasta que uno de los jóvenes fue apuñalado con una botella rota.

Noticia en desarrollo.-