Crimen de Charlie Kirk: Filtran los mensajes que Tyler Robinson le envió a su pareja reconociendo el asesinato







Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, le habría escrito a su compañero de habitación y pareja, confesando el crimen. Además, se habría mostrado preocupado por recuperar el rifle de su abuelo.

Un chat filtrado demostraría que Tyler Robinson venía planificando el asesinato de Charlie Kirk una semana antes. CNN

La difusión de intercambios privados entre Tyler Robinson y su pareja en una red social dio un vuelco en la causa por el asesinato de Charlie Kirk. La confesión que circuló —según fuentes vinculadas con la investigación— habría sido enviada horas antes de que el sospechoso se presentara ante la policía e inmediatamente después de que cometiera el asesinato.

Los registros que llegaron a manos de investigadores describen no solo un reconocimiento del hecho, sino detalles logísticos sobre un arma, la existencia de una nota y el intento de ocultar rastros. Esa combinación de prueba digital y material es la que ahora está siendo analizada por fiscales y peritos forenses.

Aún persisten dudas: la secuencia exacta de decisiones de Tyler Robinson, el papel —si lo hubo— de terceros y la fiabilidad de cada mensaje son puntos que los tribunales deberán dirimir.

Crimen de Charlie Kirk: Este es el diálogo entre Tyler Robinson y su pareja La captura del chat incluye un intercambio directo entre el sospechoso y la persona con la que convivía. Según consta en la transcripción:

Robinson escribió: “Deja lo que estás haciendo, mira debajo de mi teclado.”

El compañero de apartamento miró debajo del teclado y encontró una nota que decía: “ Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla ”.

La respuesta fue inmediata: “¿Qué????????????? ¿Estás bromeando, verdad?????”

Robinson contestó: “Estoy bien, mi amor. (...) No debería tardar mucho en poder volver a casa, pero todavía tengo que recoger mi rifle. Para ser honesto, esperaba mantener esto en secreto hasta morir de viejo. Lo siento por involucrarte.”

Su pareja insistió: “Tú no fuiste el que lo hizo, ¿verdad?????”

A lo que Robinson respondió: “Sí fui yo, lo siento.”

Su compañero indicó: Pensé que ya habían atrapado a la persona

Robinson respondió: No, detuvieron a un viejo loco, luego interrogaron a alguien con ropa parecida. Había planeado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero casi toda esa parte de la ciudad quedó cerrada. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo rondando .

“¿Por qué lo hiciste?” , le preguntó su pareja aún incrédulo ante la confesión.

Robinson respondió: “Ya había tenido suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si puedo recoger el rifle sin que me vean, no habré dejado evidencia. Voy a intentar recuperarlo de nuevo, espero que ya se hayan ido. No he visto nada de que lo han encontrado.” Más adelante, Robinson menciona el arma: “Me preocupa lo que haría mi padre si no regreso con el rifle de mi abuelo… ni siquiera sé si tenía número de serie, pero no se podría rastrear hasta mí. Me preocupan las huellas, tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve la posibilidad ni el tiempo de llevármelo... Puede que tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. Cómo car**o le voy a explicar a mi padre que lo perdí. ... lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla... Luego Robinson menciona que él mismo grabó las balas con mensejas de memes y le pide auq elimine el chat: “Borra esta conversación. Por favor no hables con los medios. No des entrevistas ni hagas comentarios.” trump y kirk @whitehouse Donald Trump participará de la despedida de Kirk El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su asistencia al funeral del activista conservador Charlie Kirk. La ceremonia se llevará a cabo el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, sede principal de la organización de Kirk, y se espera la presencia de miles de simpatizantes, junto a figuras como el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Trump, quien ordenó que las banderas ondeen a media asta hasta el 14 de septiembre en honor a Kirk, otorgará póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad al activista, reconociendo su legado en la promoción de valores conservadores.