Una escapada a menos de una hora de CABA: el secreto mejor guardado de Buenos Aires para descansar

El turismo de cercanía gana terreno entre quienes desean desconectarse sin gastar en viajes largos. Cada vez más personas buscan rincones poco explorados que combinan tranquilidad, buena gastronomía y paisajes únicos. En la provincia de Buenos Aires, existe un pueblo que sorprende por su encanto y ubicación estratégica.

Se trata de Lima , un destino que conserva la esencia del interior bonaerense con playas sobre el río Paraná , parrillas tradicionales y actividades de turismo rural . Lejos del bullicio de las ciudades más concurridas, este sitio ofrece una alternativa ideal para una escapada rápida, sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Este pueblo se encuentra en el partido de Zárate , a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . El viaje en auto ronda los 60 minutos, lo que lo convierte en una opción muy práctica para un paseo de un día o una estadía corta de fin de semana.

El núcleo urbano se organiza alrededor de la plaza Mitre, epicentro de la vida social. Desde allí parten las calles principales que conducen a las playas del Paraná, a las parrillas típicas y a los espacios verdes que atraen tanto a familias como a visitantes que buscan un entorno relajado.

Qué se puede hacer en Lima

Una de las mayores atracciones de Lima son sus parrillas, donde se sirven asados, empanadas y vinos locales en un clima de hospitalidad. Los restaurantes familiares completan la oferta gastronómica que convierte cada visita en una experiencia auténtica.

Durante el año, la localidad organiza celebraciones culturales y recreativas. El aniversario fundacional y el carnaval de verano incluyen ferias, recitales y espectáculos que convocan a vecinos y turistas, generando un ambiente festivo inigualable.

El río Paraná ofrece múltiples posibilidades de esparcimiento. El Club de Pesca Lima, inaugurado en 1958, cuenta con muelles, zonas de camping y alquiler de botes para paseos o jornadas de pesca, un plan muy elegido por quienes disfrutan al aire libre.

El turismo rural completa la propuesta con cabalgatas, senderismo, visitas a quintas y estancias, además de picnics bajo la sombra de los árboles. Las actividades agrícolas, ganaderas y hortícolas, junto con la producción avícola, muestran la diversidad productiva del pueblo.

Cómo ir hasta Lima

Para llegar desde CABA, la manera más cómoda es tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta la altura de Zárate. Desde allí, un desvío bien señalizado conduce directamente al pueblo.

Quienes prefieran el transporte público cuentan con opciones en tren y colectivos de media distancia. El recorrido es breve y accesible, lo que facilita organizar la escapada sin grandes complicaciones.