Fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió a Perú: dónde fue el epicentro

El movimiento se registró este jueves en Ayacucho y alcanzó una profundidad de 108 kilómetros. Las autoridades descartaron una amenaza de tsunami para el litoral peruano.

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves al mediodía a la ciudad de Ayacucho, en Perú. Según los primeros reportes, no habría daños materiales ni heridos, a pesar del altísimo registro de la escala de Richter. ¿El movimiento ocurrió a una profundidad de 108 kilómetros , según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El terremoto que sufrió la ciudad no genera tsunami en el litoral peruano, una amenaza frecuente en Perú cuando ocurren estos fenómenos, en otras ciudades.

Perú mantiene una elevada actividad sísmica por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana , por lo que este tipo de movimientos son monitoreados de manera permanente. Ante este escenario, el IGP recomienda mantener medidas de prevención y contar con un plan familiar de emergencia .

La magnitud y la intensidad, sin embargo, representan dos mediciones diferentes. Mientras la magnitud determina la energía liberada durante un terremoto , la intensidad mide sus efectos y la manera en la que el movimiento es percibido en cada lugar.

El terremoto de este jueves 20 se produjo además luego de otros movimientos registrados durante las últimas horas en Perú . Entre ellos, un sismo de magnitud 3,6 ocurrido a las 08:29 al oeste de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa .

En declaraciones retomadas por El Comercio de Perú, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, aseguró que el terremoto tuvo una percepción “bastante grande” entre la población. “Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, precisó.

En la misma línea, el jefe de Defensa Civil, Luis Vásquez, confirmó a la radio local RPP que “al momento no se reporta ningún tipo de daño”. Por su parte, el alcalde de la provincia de Parinacochas, Yony Reyes, señaló que tampoco se registraron afectaciones en la capital provincial. En paralelo, la Marina de Perú descartó una amenaza de tsunami para las costas del país.

A pesar que el número que brindó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, el Servicio Geológico de EEUU, asegura que fue de una magnitud de 6.7 en la escala de Ritcher, por eso a la hora de realizar búsquedas en google, es muy probable que el número no coincida con los reportes de medios peruanos.