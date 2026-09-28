Brasil define su futuro: las claves de la elección entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro

El país renovará el Ejecutivo y parte del Congreso en una jornada que tendrá una eventual segunda vuelta el 25 de octubre. El resultado también puede modificar el vínculo con Washington, Pekín y los gobiernos de la región.

Elecciones en Brasil 2026: qué se vota y qué está en juego.

Brasil irá a las urnas el 4 de octubre para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. La elección tiene como principales protagonistas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , que busca un cuarto mandato no consecutivo, y al senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si ningún candidato presidencial supera el 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.

La elección se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política y tendrá impacto no solo en la política interna brasileña, sino también en sus relaciones con Estados Unidos, China y el resto de América Latina. Brasil es la principal economía de la región y concentra cerca de la mitad de su población y de su Producto Bruto Interno.

El 4 de octubre, el electorado brasileño deberá realizar seis elecciones en la urna electrónica. Se elegirán presidente y vicepresidente, los gobernadores y vicegobernadores de los estados , 54 senadores, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y los diputados estaduales y distritales . En total, más de 155 millones de personas están habilitadas para votar.

La votación comenzará a las 8 y terminará a las 17, según el horario de Brasilia. La eventual segunda vuelta para presidente y gobernadores será el 25 de octubre.

Aunque la disputa presidencial concentra buena parte de la atención, la composición del Congreso también será determinante. La Cámara de Diputados se renovará por completo y el Senado renovará dos tercios de sus bancas. El próximo presidente también podrá designar hasta cuatro de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal, siempre que sus nominaciones sean aprobadas por el Senado.

La elección será clave para el futuro de Sudamérica. Imagen creada con IA.

Lula da Silva busca un cuarto mandato

Lula, de 80 años, llega a la elección como candidato del Partido de los Trabajadores. Nacido en Pernambuco en 1945, comenzó a trabajar desde adolescente, fue dirigente sindical metalúrgico y en 1980 participó de la fundación del PT. Después de varias derrotas electorales, llegó por primera vez a la Presidencia en 2003 y fue reelegido en 2006.

En 2022 volvió al poder después de imponerse a Jair Bolsonaro en una segunda vuelta ajustada. Ahora intenta conseguir un cuarto mandato no consecutivo. Su carrera política estuvo marcada también por la condena por corrupción que lo llevó a prisión en 2018. Lula recuperó la libertad después de 580 días y, en 2021, el Supremo anuló sus condenas por cuestiones relacionadas con el procedimiento judicial, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos.

Durante su actual gobierno, el desempleo alcanzó niveles bajos y la inflación se mantuvo bajo control, aunque la economía comenzó a desacelerarse y la inseguridad continúa siendo uno de los problemas centrales del país.

Flávio Bolsonaro centra su campaña en la seguridad

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador y el mayor de los cinco hijos de Jair Bolsonaro. Fue elegido como candidato del Partido Liberal después de que su padre fuera condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama para revertir el resultado de las elecciones de 2022.

Uno de los ejes de su campaña es la seguridad. El senador reivindica las políticas de mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele y propone medidas más severas contra el crimen organizado. También cuestiona el rumbo de los gobiernos de Lula y plantea un cambio político respecto del actual oficialismo.

Brasil elegirá presidente y renovará parte del Congreso el 4 de octubre.

La relación con EEUU y China

La política exterior también ocupa un lugar central. Estados Unidos y China son los principales socios comerciales de Brasil y mantienen intereses estratégicos en la economía brasileña. Washington es el segundo socio comercial, mientras que China ocupa el primer lugar.

La relación con Donald Trump es otro punto de diferencia entre los candidatos. Lula cuestionó las presiones comerciales de Washington y defendió la autonomía de Brasil. Flávio, en cambio, mantiene vínculos con Trump y se reunió con el presidente estadounidense durante este año.

El vínculo con China también tendrá peso. El gigante asiático es un mercado fundamental para el agronegocio brasileño, por lo que cualquier modificación importante de la relación comercial tendría impacto sobre uno de los sectores económicos más importantes del país.

Una elección con impacto en la democracia

El sistema electoral brasileño también aparece como uno de los temas centrales. Jair Bolsonaro cuestionó durante años la seguridad de las urnas electrónicas y no reconoció públicamente su derrota frente a Lula en 2022. En enero de 2023, miles de sus seguidores ocuparon las sedes de los tres poderes en Brasilia para reclamar contra el resultado electoral.

Durante esta campaña, Flávio también puso en duda inicialmente el sistema de votación, aunque después afirmó que respetaría los resultados. Lula, por su parte, defendió ante la Asamblea General de Naciones Unidas la seguridad del sistema electoral brasileño.

El resultado también definirá la relación entre el próximo gobierno y el Congreso. La renovación de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado puede modificar el equilibrio de fuerzas que acompañará o condicionará al próximo presidente.

La Amazonía en discusión

Brasil tiene un papel central en la agenda climática internacional por albergar la Amazonía. La deforestación cayó durante el actual gobierno de Lula, que mantiene como objetivo terminar con la pérdida de bosques para 2030. Sin embargo, el presidente también impulsa la exploración petrolera cerca de la desembocadura del río Amazonas y sostiene que los ingresos pueden contribuir a financiar la transición energética.

Flávio Bolsonaro también afirma que buscará terminar con la deforestación, aunque su respaldo al agronegocio genera un debate sobre cómo combinar esa actividad económica con las políticas ambientales. El tema, pese a su relevancia, tuvo una presencia limitada durante la campaña.

Cuándo serán las elecciones

La primera vuelta de las elecciones generales será el domingo 4 de octubre. Si ningún candidato presidencial consigue más del 50% de los votos válidos, los dos más votados competirán en un balotaje el 25 de octubre. Ese mismo mecanismo se aplicará a las gobernaciones cuando corresponda.

La elección definirá quién ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años, pero también determinará la composición del Congreso y, con ella, el escenario institucional en el que deberá gobernar el próximo mandatario.