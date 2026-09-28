Hallazgo inesperado en Perú: una pintura encontrada en Lima podría ser una obra original de El Greco

Estudios científicos detectaron características compatibles con la técnica del maestro cretense y una inédita microinscripción árabe.

Una pintura encontrada en Lima podría haber sido realizada por El Greco.

Una pintura encontrada en una casa de antigüedades de Lima podría haber sido realizada por Doménikos Theotokópoulos, más conocido como El Greco , luego de que una investigación científica detectara una serie de indicios vinculados con los materiales, la técnica y los detalles presentes en la pieza, cuya autoría todavía continúa bajo estudio.

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La obra, titulada Meditación y Estigmatización de San Francisco de Asís, permanece bajo custodia del Museo Convento San Francisco de Lima y fue analizada por especialistas de la ONG Wanna Film, quienes elaboraron un ensayo académico con los resultados de la investigación.

La composición muestra a San Francisco de Asís contemplando un cráneo , utilizado como símbolo de la muerte, mientras que en otro sector de la escena aparece el santo en éxtasis durante la recepción de los estigmas de Cristo.

Uno de los principales hallazgos surgió de una pequeña Biblia representada dentro de la pintura . Allí, los investigadores localizaron una microinscripción árabe prácticamente imperceptible que, hasta el momento, no había sido documentada en otras obras atribuidas al artista.

El análisis filológico determinó que el texto combina referencias relacionadas con la llamada islámica a la oración y con una antigua tribu árabe . Para los investigadores, este elemento se incorpora a la combinación de tradiciones religiosas presente en la pieza, que incluye la formación bizantina y ortodoxa recibida por El Greco en Creta y la iconografía católica de la España de la Contrarreforma.

Qué revelaron los estudios científicos

Para avanzar sobre la posible autoría, los especialistas sometieron la pintura a diferentes técnicas de análisis científico. Entre los procedimientos realizados se encuentran:

Reflectografía infrarroja.

Fluorescencia ultravioleta.

Análisis químico de los pigmentos.

Cotejo paleográfico con documentos autógrafos de El Greco conservados en el Museo del Prado de Madrid.

Estudio de las capas inferiores de la pintura.

Los resultados también determinaron la ausencia de un dibujo preparatorio debajo de la obra, una característica considerada relevante por los investigadores a la hora de estudiar su posible origen.

Otro de los elementos analizados fueron sus dimensiones. El cuadro mide 128 por 101 centímetros, un tamaño menor al de otras piezas relacionadas con el taller del artista. Según la investigación, esas proporciones podrían haber permitido que El Greco trabajara personalmente sobre los pequeños detalles de la composición en lugar de delegarlos en sus discípulos.

Cómo apareció la misteriosa pintura en Lima

La investigación también permitió reconstruir parte del recorrido de la pieza. Los especialistas determinaron que la pintura estuvo en una tienda de antigüedades del distrito limeño de Miraflores a mediados del siglo XX, aunque todavía continúan las investigaciones sobre su procedencia.

Cuando fue encontrada, la obra presentaba un importante estado de deterioro, por lo que posteriormente recibió tareas de conservación preventiva. Además, está prevista una restauración para avanzar en su preservación.

Pese a los nuevos indicios científicos, la autoría todavía no fue confirmada de manera definitiva. Por ese motivo, Meditación y Estigmatización de San Francisco de Asís continúa presentada como una obra atribuida a El Greco mientras avanzan los estudios destinados a determinar su origen.