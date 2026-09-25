El secreto mejor guardado a poco más de una hora de CABA para una escapada para desconectarse

Un recorrido entre antiguas construcciones, cocina de campo y rincones ligados a la historia ferroviaria de la localidad.

El paisaje mantiene algunas de las características que distinguen a los pueblos bonaerenses.

Hay lugares de la provincia de Buenos Aires donde el reloj parece funcionar de otra manera. Una pequeña localidad del partido de San Andrés de Giles , con calles de tierra, construcciones antiguas y una propuesta pensada para quienes buscan pasar unas horas lejos del ritmo urbano.

Ubicada a unos 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de Villa Ruiz se convirtió en una alternativa para quienes quieren hacer una salida de un día sin organizar un viaje demasiado largo. El acceso habitual combina el Acceso Oeste con la Ruta Nacional 7 y el camino hacia Carlos Keen, aunque las distancias y los tiempos pueden variar según el punto de partida y el tránsito.

Uno de los principales atractivos de Villa Ruiz es que permite combinar varios planes sin necesidad de recorrer grandes distancias. El pueblo nació ligado al ferrocarril y conserva parte de ese pasado en su antigua estación, alrededor de la cual se desarrolló la localidad. La estación fue inaugurada el 24 de mayo de 1889 , cuando comenzó a funcionar el entonces Tramway Rural de Federico Lacroze, un servicio ferroviario que inicialmente utilizaba tracción a caballo.

Conserva construcciones y espacios que forman parte de la historia de esta pequeña localidad bonaerense.

El origen también explica el nombre del lugar. Las tierras donde se construyeron la estación y el futuro poblado fueron donadas por Lorenzo Ruiz , propietario rural de la zona, cuya familia quedó vinculada a la historia de la localidad. Con el paso de las décadas, el tren dejó de ser el centro de la vida cotidiana. El servicio ferroviario desapareció en la década de 1990, pero algunas de las huellas de aquella época permanecen y hoy forman parte del recorrido turístico.

Para una salida corta, la ventaja está justamente en esa posibilidad de armar un itinerario sencillo: llegar durante la mañana, caminar por el sector de la estación, visitar algunos edificios históricos, hacer una pausa gastronómica y continuar el paseo por las calles del pueblo.

La arquitectura tradicional convive con espacios verdes y sectores que invitan a caminar con tranquilidad. Instagram Martín Recorre

También hay una dimensión gastronómica que forma parte de la experiencia. El Municipio de San Andrés de Giles incluye entre sus propuestas locales distintos restaurantes, comedores y espacios vinculados con la cocina tradicional. Entre ellos aparecen Elvira Comedor, La Posta del Camino Real, La Pulpería, Las Flores, Lo de Diego y Magnolia Cocina.

El encanto del turismo rural: tranquilidad y aire puro a minutos de la ciudad

Villa Ruiz forma parte de la propuesta de Pueblos Turísticos bonaerenses, una iniciativa que pone en valor localidades pequeñas a partir de su patrimonio, sus costumbres y la participación de sus comunidades. La provincia destaca allí el vínculo del pueblo con el antiguo Camino Real, una ruta histórica por la que durante la época colonial circulaban carros, carretas, mensajeros y expediciones.

El entorno también permite acercarse al Arroyo de la Cruz, otro de los puntos mencionados dentro de los recorridos turísticos de Villa Ruiz. El paisaje resulta apropiado para descansar, hacer un picnic o simplemente pasar un rato al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del lugar y el clima del día.

La gastronomía completa esa identidad rural. Las propuestas de campo, los almacenes y las pulperías recuperan preparaciones y espacios asociados con la vida de los pueblos bonaerenses. La Municipalidad, además, mantiene un listado de emprendimientos gastronómicos y turísticos de la localidad, una referencia útil para planificar la visita.

Distintos rincones de la localidad permiten observar la identidad rural que todavía forma parte de su vida cotidiana. Instagram Martín Recorre

Los atractivos imperdibles para recorrer a pie

La estación ferroviaria es uno de los primeros lugares para visitar. El edificio y su entorno permiten entender cómo surgió Villa Ruiz y por qué el ferrocarril tuvo un papel central en su desarrollo. El predio conserva elementos de aquella historia y forma parte de los recorridos turísticos oficiales.

Otro punto destacado es la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, ubicada frente a la Plaza del Sol. El templo fue construido a partir del trabajo de vecinos que en 1963 formaron una comisión para impulsar su construcción y quedó oficialmente inaugurado el 15 de agosto de 1966.

La Plaza del Sol funciona como otro punto de referencia para caminar y conocer el ritmo cotidiano de la localidad. Allí también se realizan actividades comunitarias, entre ellas las tradicionales Fiestas Patronales de agosto, que reúnen propuestas religiosas, culturales, música y feria de artesanos.

En el recorrido aparece además el Almacén de Félix Lapegüe, un antiguo comercio que forma parte del patrimonio local, junto con una vieja cancha de pelota paleta, el Club Social y Deportivo y la tradicional panadería La Emilia, que conserva un horno a leña. Todos estos puntos aparecen dentro del circuito turístico propuesto por la Provincia.