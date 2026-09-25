La renovada moto de Bajaj que busca dominar las rutas argentinas con más tecnología + Agregar ámbito en









La marca representada por Grupo Corven actualizó su modelo de entrada a la línea rutera, incorporando acelerador electrónico, control de tracción y un paquete tecnológico superior a un precio competitivo.

La nueva Dominar 250 UG2 ya está disponible en el país

Bajaj, marca comercializada en el país por Grupo Corven, presentó de forma oficial la nueva Dominar 250 UG2. Esta evolución de su conocida propuesta de perfil touring llega para consolidar la familia de modelos pensados tanto para el tránsito urbano como para viajes de media y larga distancia, destacándose por una renovada relación precio-producto.

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El modelo mantiene su motorización monocilíndrica de 249 cc, DOHC de 4 válvulas y refrigeración líquida, capaz de erogar 27 HP a 8.500 rpm y un torque de 23,5 Nm a 6.500 rpm. El conjunto mecánico se completa con caja de seis marchas, inyección electrónica y embrague antirrebote, una configuración clave para garantizar un andar fluido y controlado.

Modos de conducción, conectividad Bluetooth y seguridad asistida La gran novedad de esta actualización pasa por la incorporación de herramientas electrónicas orientadas a adaptar la respuesta del vehículo a diferentes superficies:

Gestión electrónica: Suma acelerador electrónico, control de tracción y cuatro modos de manejo bien definidos: Road, Rain, Sport y Off Road.

Paquete tecnológico: Incorpora instrumental digital con conectividad Bluetooth y navegación GPS paso a paso , iluminación Full LED y toma de carga USB.

Componentes de ciclo: Mantiene la suspensión delantera con horquilla invertida de 37 mm, monoamortiguador trasero Nitrox, tanque de 13 litros y sistema de frenos con ABS de doble canal. La Dominar 250 UG2 ya está disponible en la red oficial de concesionarios de todo el país en colores negro y rojo. Su precio sugerido al público es de $7.150.990, respaldada por una garantía de 24 meses o 30.000 kilómetros. Precio, disponibilidad y respaldo industrial La Dominar 250 UG2 ya está disponible en la red oficial de concesionarios de todo el país en colores negro y rojo. Su precio sugerido al público es de $7.150.990, respaldada por una garantía de 24 meses o 30.000 kilómetros.

Este lanzamiento acompaña la reciente actualización de la Dominar 400 UG2 presentada a mediados de año y refuerza la presencia de la firma en el mercado local. La ensambladura se realiza en la planta industrial de Grupo Corven en Venado Tuerto, garantizando el abastecimiento de unidades y la provisión de repuestos originales a nivel nacional.

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