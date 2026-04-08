Grecia le prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años

El país se suma a la iniciativa de otros como Australia, Francia, Reino Unido, Indonesia y España. Entre las razones, el gobierno alegó un aumento de la ansiedad y problemas de sueño.

El primer ministro griego señaló que los niños expuestos a las pantallas no dejan que su mente descanse.

Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 7 de abril de 2027, de acuerdo a un anuncio de este miércoles del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. El funcionario alegó entre las razones el aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en internet .

En un mensaje de vídeo dirigido a los jóvenes, Mitsotakis señaló que los niños que pasan muchas horas frente a las pantallas no dejan que su mente descanse y se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las comparaciones constantes y a los comentarios en línea.

El primer ministro griego sostuvo que varios padres le comentaron que sus hijos no duermen bien, se ponen nerviosos con facilidad y pasan muchas horas con el teléfono móvil .

Una encuesta de opinión realizada por la firma Alco y publicada en febrero reveló qu e alrededor del 80% de los encuestados estaba a favor de la prohibición, indicó Reuters. El gobierno griego ya prohibió los teléfonos móviles en las escuelas y creó plataformas de control parental para limitar el tiempo que los adolescentes pasan frente a las pantallas.

"Grecia será uno de los primeros países en tomar una iniciativa de este tipo", aseveró Mitsotakis y agregó que "sin embargo, estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta misma dirección".

Una encuesta de opinión publicada en febrero reveló que alrededor del 80% de los encuestados estaba a favor de la prohibición.

Países como Indonesia, Eslovenia, Reino Unido, Austria y España también anunciaron que están trabajando en prohibiciones similares después de que Australia se convirtiera el año pasado en el primer país del mundo en bloquear el acceso a los menores de 16 años.

Indonesia prohíbe del uso de redes sociales a menores de 16 años

Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años. Esta medida suma al país a una decisión similar aplicada en otras naciones para cuidar a los más jóvenes de diversos perjuicios derivados de la alta exposición a las pantallas.

Con cerca de 284 millones de habitantes, las cuentas pertenecientes a menores de 16 años en el país deberán empezar a desactivarse en redes consideradas "de alto riesgo", entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox. Otros países como Australia, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania comenzaron a evaluar la posibilidad de aplicar esta misma política en el último año.